Bosch ve Maxion İnci Jant Grubu'ndan iş birliği

Bosch Grubu'nun hem "nesnelerin dünyasında" hem de "IT dünyasında" kapsamlı bir uzmanlığa sahip olduğunu belirten Young, "Bosch olarak önce tüketicilerimize sunduğumuz ürünleri internet erişimli hale getirdik, ardından mevcut ekosistemlerimizi dijitalleştirdik. Bunu tedarikçiden fabrikaya ve müşteriye kadar tüm değer akışını birbirine bağlamayı hedefleyen Sanayi 4.0 dönüşümü takip etti. Sanayi 4.0 konusunda tüm dünyada öncü projelerimiz var. 2020 yılına kadar Sanayi 4.0 çözümlerimizle kendi fabrikalarımızda 1 milyar avroya eş değer bir tasarruf sağlanması hedefleniyor." dedi.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, dünya genelinde 270'ten fazla fabrikada yaptıkları çalışmalarda kazandıkları tecrübeleri Türkiye'deki sanayi şirketleriyle de paylaşmaya başladıklarını söyledi.

Sektöründe öncü iki firma, Maxion İnci Jant Grubu'nun Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum jant fabrikasında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin Sanayi 4.0 dönüşümü için önemli katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı.

MANİSA (AA) - Alman elektronik ve mühendislik firması Bosch, Sanayi 4.0 dönüşümündeki deneyimini Maxion İnci Jant Grubu ile paylaşacak.

Bosch'un Sanayi 4.0 dönüşümünü en erken gören şirketlerden biri olduğunu dile getiren Young, çözümleri ve kazandıkları deneyimi Türkiye'deki sanayicilerle paylaşmaya hazır olduklarını, bu kapsamda Maxion İnci Jant Grubu'nun Manisa fabrikalarındaki Sanayi 4.0 dönüşüm projesinin danışmanlığını üstlenerek Türkiye'de örnek oluşturacak önemli iş birliğini hayata geçirdiklerini söyledi.

- "Kapasite ve üretimimizi artıracağız"

Maxion İnci ve Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim de dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 yolculuklarında Bosch ile ilerlemeye karar verdiklerini belirterek, Maxion Wheels'in dijital dönüşüm için dünyadaki 19 fabrikası arasından Türkiye'yi seçmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Bosch firmasının uzman teknik ekibiyle ve saha uygulamalarındaki başarısıyla kendilerini daha da güçlendireceğine inandıklarını dile getiren Zaim, "Maxion İnci Jant Grubu olarak dijitalleşme odağında gerçekleştireceğimiz projelerle, kapasitelerimizi ve üretim adetlerimizi artırmaya devam edeceğiz." dedi.

