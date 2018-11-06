Bosch’tan geleceğin teknisyenlerine yatırım

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Bosch’un, hizmet ağının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak ve gençlere iş fırsatları sunmak üzere Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurduğu Bosch Service Eğitim Merkezi açıldı.

Merkezde başarılı olan öğrencilere, Bosch Car Service’lerde staj imkanı sağlanacak.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young açılışta yaptığı konuşmada, Bosch Grubu’nun geleceğin mobilitesiyle ilgili vizyonunun “Otonom, emisyonsuz, kazasız ve stressiz” sürüşü gerçekleştirmek olduğunu, bu vizyonun gerçekleşmesinde Bosch Yedek Parça İş Birimi ile Bosch Service’lere önemli rol düştüğünü söyledi.

Bugün itibarıyla 58 ilde, toplam 200 Bosch Car Service ile 90 Bosch Diesel Service’in hizmet verdiğini belirten Young, 2020 yılına kadar 70 ilde 300 Bosch Car Service’e ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran ve Orta Doğu Bölge Direktörü Kıvanç Arman,

“Servis organizasyonumuzu genişletirken, bir diğer öncelikli amacımız hizmet kalitesini daha da iyileştirmek. Bu sektörde uzmanlık ve ustalık çok önemli. Sektördeki yetişmiş eleman sıkıntısını gidermeye katkıda bulunmak, kendi hizmet ağımız için yeni iş gücü yetiştirmek, gençlere yeni ve cazip iş fırsatları sunmak üzere meslek liseleri bünyesinde eğitim merkezlerinin hayata geçmesine destek veriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz eğitim merkezinde öğrenciler, okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirecekler. Ekipmanları daha yakından tanıyarak kullanımı konusunda uzmanlaşacaklar” dedi. (Fotoğraflı)



