FİNANS

Bosch’un yeni nesil kombisi Condens 2300i W satışa sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Condens 2300i W yoğuşmalı kombi, teknolojisi ve 24 Kw kapasitesiyle enerji verimliliğinde A sınıfında yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Bosch, yeni nesil yoğuşmalı duvar tipi kombisi Condens 2300i W'i satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A sınıf enerji verimliliğine sahip yeni nesil yoğuşmalı duvar tipi kombi Condens 2300i W’nin 1:8 modülasyonlu brülörü, kendisini anlık ısı ihtiyacınıza göre otomatik olarak ayarlıyor.

Cihaza ihtiyaç olmadığı durumlarda, cihaz kapasitesini 8’de 1’i kadar kendiliğinden kısabiliyor ve böylece gereksiz gaz tüketimi önleniyor. Condens 2300i W mükemmel izolasyonu sayesinde, 24 kW maksimum ısıtma kapasitesinde sadece 44 db(A) ses gücüyle çalışıyor (ErP tarafından ölçülen ses değeri). Condens 2300i W çok az yer kaplıyor, yuvarlak hatlı tasarımı ve kompakt dizaynı ile evlerdeki konforu artırıyor. Aynı zamanda 7 tuşlu yeni kullanıcı arayüzü ve yeni nesil LCD ekranı sayesinde kullanımı da çok basit.

ErP (Enerji ilişkili ürünler) yönetmeliğine göre Condens 2300i W’nin nominal kapasitesi 24 kW, mahal ısıtma verimliliği ise yüzde 94 düzeyinde bulunuyor. A sınıfı yeni nesil yoğuşmalı kombi, modülasyonlu ve dış havaya göre çalışan bir oda kumandasıyla kullanıldığında, bu özelliklere sahip oda kumandalarının getirdiği ilave 4 puan ile toplam sistem verimliliği yüzde 98'e çıkarak enerji verimliliği sınıfı A+’a ulaşıyor.

Doğalgaz faturalarında daha çok verim almak için Bosch Termoteknik uzmanları modülasyonlu oda kumandası ile oluşturulan sistemleri öneriyor.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Betam: İkinci yarıda büyüme hedefi tutturulamayacakBetam: İkinci yarıda büyüme hedefi tutturulamayacak
Turkcell'lilere KKTC'de yüzde 50 indirimle ev fırsatıTurkcell'lilere KKTC'de yüzde 50 indirimle ev fırsatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosch Condens 2300i W

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Yeşil Kundura konkordato istedi

Yeşil Kundura konkordato istedi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Betam: İkinci yarıda büyüme hedefi tutturulamayacak

Betam: İkinci yarıda büyüme hedefi tutturulamayacak

Turkcell'lilere KKTC'de yüzde 50 indirimle ev fırsatı

Turkcell'lilere KKTC'de yüzde 50 indirimle ev fırsatı

SunExpress'in uçtukça avantaj sağlayan bonus uygulaması başladı

SunExpress'in uçtukça avantaj sağlayan bonus uygulaması başladı

Mobilyanın başkentindeki meslek yüksekokulunda, mobilya bölümü kapatıldı

Mobilyanın başkentindeki meslek yüksekokulunda, mobilya bölümü kapatıldı

Meysu, Dominik, Belize ve Bahamalar’da

Meysu, Dominik, Belize ve Bahamalar’da

Yüzer GES günlük 260 hanenin enerjisini karşılıyor

Yüzer GES günlük 260 hanenin enerjisini karşılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.