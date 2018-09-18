Bosch’un yeni nesil kombisi Condens 2300i W satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Bosch, yeni nesil yoğuşmalı duvar tipi kombisi Condens 2300i W'i satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A sınıf enerji verimliliğine sahip yeni nesil yoğuşmalı duvar tipi kombi Condens 2300i W’nin 1:8 modülasyonlu brülörü, kendisini anlık ısı ihtiyacınıza göre otomatik olarak ayarlıyor.

Cihaza ihtiyaç olmadığı durumlarda, cihaz kapasitesini 8’de 1’i kadar kendiliğinden kısabiliyor ve böylece gereksiz gaz tüketimi önleniyor. Condens 2300i W mükemmel izolasyonu sayesinde, 24 kW maksimum ısıtma kapasitesinde sadece 44 db(A) ses gücüyle çalışıyor (ErP tarafından ölçülen ses değeri). Condens 2300i W çok az yer kaplıyor, yuvarlak hatlı tasarımı ve kompakt dizaynı ile evlerdeki konforu artırıyor. Aynı zamanda 7 tuşlu yeni kullanıcı arayüzü ve yeni nesil LCD ekranı sayesinde kullanımı da çok basit.

ErP (Enerji ilişkili ürünler) yönetmeliğine göre Condens 2300i W’nin nominal kapasitesi 24 kW, mahal ısıtma verimliliği ise yüzde 94 düzeyinde bulunuyor. A sınıfı yeni nesil yoğuşmalı kombi, modülasyonlu ve dış havaya göre çalışan bir oda kumandasıyla kullanıldığında, bu özelliklere sahip oda kumandalarının getirdiği ilave 4 puan ile toplam sistem verimliliği yüzde 98'e çıkarak enerji verimliliği sınıfı A+’a ulaşıyor.

Doğalgaz faturalarında daha çok verim almak için Bosch Termoteknik uzmanları modülasyonlu oda kumandası ile oluşturulan sistemleri öneriyor.

