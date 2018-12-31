FİNANS

BOTAŞ 186 personel alacak

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

BOTAŞ 186 personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 186 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme, jeofizik gibi bölümleri mezunları işletmede istihdam edilecek.

Söz konusu ilan, 31 Aralık 2018 ila 04 Ocak 2019 tarihleri arasında ise Türkiye İş Kurumu'nun http://esube.iskur.gov.tr/istihdam/jobsOnAir.aspx adresinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını İş Kurumu üzerinden yapacak.

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BOTAŞ personel alımı resmi gazete

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