FİNANS

BOTAŞ üst yönetiminde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

BOTAŞ üst yönetimindeki 7 daire başkanlığı ile 1 bölge müdürlüğüne atamalar yapıldı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) üst yönetimindeki 7 daire başkanlığı ile 1 bölge müdürlüğüne yeni isimler atandı.

AA muhabirinin BOTAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, BOTAŞ'taki yeni atamaların yanı sıra, görevini vekaleten sürdüren 5 daire başkanı ve bir kurul başkanının da görevlerine asaleten atanması kararlaştırıldı.

BOTAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkanlığına Mithat Aydın, Uluslararası Projeler Daire Başkanlığına Arif Ataman, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığına Dilaver Öztürk, Etüt ve Proje Daire Başkanlığına Necati Evren, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına Serdar Kacır, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Zülfü Yıldırım ve Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite Daire Başkanlığına Arslan Günaydın atanırken, Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğüne Mehmet Tecimen atandı.

Öte yandan görevlerini vekaleten yürüten Aziz Murat Çakır, Doğal Gaz Toptan Satış Daire Başkanlığına, Ömerül Faruk Durmuş Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına, Fahri Kandaz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, Hüseyin Kızıltaş Mali İşler Daire Başkanlığına, Fatih Sel İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığına ve Yavuz Selim Gayretli ise Teftiş Kurulu Başkanlığına asaleten getirildi.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi BOTAŞ Daire Başkanı Yönetimde değişiklik

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