"Bahse konu haberde yer alan 'Artvin ve Şırnak illerine doğal gaz müjdesi yıl sonuna kaldı' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Artvin'e doğal gaz arzını sağlayan 10 inç çapında ve 108 kilometre uzunluğundaki boru hattı ve nihai noktasındaki Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nun kabul çalışmaları 10 Kasım'da tamamlanmış olup, aynı gün itibarıyla şehir içi dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan Akmercan Artvin Doğal Gaz Dağıtım AŞ'ye doğal gaz teslimatı yapılmıştır.

Artvin ve Şırnak'a doğal gaz arzını sağlayan boru hatlarında kabul çalışmalarının 10 Kasım'da tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Şirketten yapılan açıklamada, ulusal bir gazetede dün yayımlanan haberde gerçek dışı ifadelere yer verildiği ve haberin kamuoyunda yanlış algı oluşmasına yol açtığı belirtildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, "Artvin ve Şırnak illerine doğal gaz müjdesi yıl sonuna kaldı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diğer taraftan, Şırnak'a doğal gaz arzını sağlayan 40 inç çapında ve 185 kilometre uzunluğundaki boru hattı ve Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nun kabul çalışmaları da 10 Kasım'da tamamlanmıştır. Anılan tarih itibarıyla şehir içi dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan Akmercan Hakkari-Şırnak Doğal Gaz Dağıtım AŞ'ye doğal gaz teslimatı yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı 1. Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında 'doğal gaz erişim imkanı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi' amacına yönelik olarak 40 yeni yerleşim yeri (ilçe/belde) ile Şırnak ve Artvin'e doğal gaz arzı sağlanması hedeflenmiş olup, 42 yeni yerleşim yerine ve söz konusu il merkezlerine doğal gaz arzı sağlanmıştır."

