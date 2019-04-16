Boydak Holding, cirosunu ilk çeyrekte yüzde 24 artırdı

KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in, yılın ilk çeyreğindeki cirosunun geçen yılı aynı dönemine oranla yüzde 24 artarak, 2,9 milyar liraya yükseldiği bildirildi. Holding üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, düzenlediği basın toplantısında, holding ve bağlı şirketlerin 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları ile projelerini açıkladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finansal başarılarının ciddi bir ivmeyle sürdüğünü, öncelikli ve değişmeyen hedeflerinin ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu aktaran Ertekin, uzun vadeli değer yaratma stratejileri çerçevesinde rekabette kendilerini hep bir adım önde tutan yatırımlara devam edeceklerini vurguladı. Hükümetin açıkladığı ekonomi modeline uygun yönetim tarzı benimsediklerini belirten Ertekin, ekonomiye daha fazla katkı sağlayabilmek, istihdamı artırabilmek için mücadele ettiklerini söyledi. Boydak grubu olarak yılın ilk çeyreğinde ülkenin geleceğine olan inançları ve güçlü bilanço yapılarıyla, faaliyet ve yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini anlatan Ertekin, şu bilgileri verdi:

"2018 yılı ilk çeyreğinde 2,3 milyar liralık ciromuz yüzde 24'lük artışla 2019'un ilk çeyreğinde 2,9 milyar liraya yükseldi. Grubun kombine vergi öncesi karı ise yüzde 66,4 artışla 250 milyon liradan 416 milyon liraya, aynı dönemde ödenen vergiler ise yüzde 55'lik artış ile 120 milyon liradan 186 milyon liraya ulaşmıştır." - Bellona'nın 6. fabrikası eylülde tamamlanacak Holdingin 2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği proje ve yatırımlara da değinen Ertekin, Bellona'nın eylül ayında tamamlanacak 48 bin metrekare kapalı alanıyla 6. fabrikasını inşa etmekte olduğunu ve dünyanın en önemli kumaş üreticilerinden Boyteks'te ise 23 metre tavan yüksekliğine sahip yeni ham örme kumaş deposu yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Mobilya alanında yaptıkları yatırımları sadece mağazalarla sınırlandırmadıklarını, markalarının pazarlama stratejilerini de güncellediklerini anlatan Ertekin, bu doğrultuda Mondi markasının yeni konseptiyle "Mondihome" adı altında faaliyet yürüteceğini dile getirdi.