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Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding, 2019 yılının ilk 3 ayında 2,92 milyar lira ciro yaptı.

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding, 2019 yılının ilk 3 ayında 2,92 milyar lira ciro yaptı. Holdingin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, 2018 yılı ilk çeyreğine oranla yüzde 24 artış sağladıklarını, yıl sonu hedeflerinin ise 11,45 milyar lira olduğunu söyledi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, basın toplantısı düzenleyerek, 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Boydak Holding'in mobilyanın dışında 8 farklı sektörü bünyesinde barındırdığını belirten Alpaslan Baki Ertekin, holding olarak başarılı bir ilk 3 ay geçirdiklerini söyledi. 2018'in birinci çeyreğinde ciro oranlarının 2,35 milyar lira olduğunu ifade eden Ertekin, "2019'un ilk çeyreğinde 2,92 milyar liralık ciro yaptık. Artış geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24,3 olarak gerçekleşti. 2019 yılı sonu hedefimiz ise 11,45 milyar lira" dedi.
Ertekin, grubun ilk çeyrekteki kombine vergi öncesi net kârının ise yüzde 66'lık artışla 250 milyon liradan 416 milyon liraya yükseldiğini kaydetti. Ertekin, "Geçen yıl birinci çeyrekte 186 milyon, bu yıl ise 195 milyon lira net kâr açıklıyoruz. Biz bu kadar kâr ederken geçen yıl 120 milyon, bu yıl ise 186 milyon lira vergi ödedik" diye konuştu.
'HOLDİNGİ 383 MİLYON DOLAR BORÇLA ALDIK'
Holdingin borç durumunu paylaşan CEO Alpaslan Baki Ertekin, "Bizim nakdimizle uğraşanlar borcumuzu hep göz ardı ettiler. Bize, şu kadar milyon dolar nakit bıraktıklarını söyleyenler 'şu kadar borç bıraktık' demediler. Bizim 138 milyon dolar borcumuz varken, şimdi 118 milyona düştü. İlk 3 ayın bize yansıması 26 milyon dolar. Biz Boydak Holdingi devraldığımızda 383 milyon dolar borçla aldık. Şimdiki borcumuz 118 milyon dolar. Mevduatımız ise bize devrettiklerinde 159 milyon dolardı, şimdiki mevduatımız ise 215 milyon dolar; 56 milyon dolar mevduatı artırdık. 321 milyon dolar da varlıklarımız artmış oldu" ifadelerini kullandı.
'ENERJİYE 2 MİLYAR LİRA YATIRIM'
Boydak Holding olarak enerjiye de büyük önem verdiklerini belirten Ertekin, Türkiye'deki tek yerli yüksek gerilim kablosunu üreteceklerini söyledi. Ertekin, "8 milyon euro civarında bir yatırım yapacağız. Türkiye'nin ilk yerli sermayeli yüksek gerilim kablosu üreticisi olacağız. Bağlantı ekipmanları için de 3 milyon euroluk bir yatırım yapacağız. Boydak Holding enerji üretimi için toplamda 502,75 megavat kurulu gücümüz olacak. Bu yatırımın da maliyeti yaklaşık 2 milyar lira. Bunlar ihaleye çıkmış ve yapılacak olan yatırımlar. 2020'den önce hayata geçireceğimiz bu yatırımı 3,5 yılda amorti edeceğiz. Bu yatırımın yüzde 15 ya da 20'sini kendi paramızdan, geri kalanını da kredi olarak tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Holding bünyesindeki 3 şirketin 2020 yılının ilk çeyreğinde halka arz edileceğini sözlerine ekledi.

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Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptıBoydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı

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