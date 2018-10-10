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"Boydak Holding'in cirosu 7,3 milyara yükseldi"

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding'in 6,7 milyar lira olan cirosunun yüzde 8,3’lük artışla 2018’in ilk 9 ayında 7,3 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

İSTANBUL, (DHA)- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding'in 6,7 milyar lira olan cirosunun yüzde 8,3’lük artışla 2018’in ilk 9 ayında 7,3 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, düzenlenen basın toplantısında Boydak Holding'in 2018 ilk dokuz ayındaki ekonomik performansı, hedef ve stratejilere ilişkin açıklamalarda bulundu. 2018 yılının ilk dokuz ayında grubun FVÖK’ünün (EBITDA) yüzde 29,9 artışla 905 milyon liradan 1,2 milyar liraya ulaştığını belirten Gülal, "Net kar yüzde 22,9 artarak 2017’nin ilk 9 ayındaki 613 milyon liradan 2018’in ilk 9 ayında 754 milyon liraya yükselmiştir. Aynı dönemlerde ödenen vergiler ise yüzde 52’lik artışla 327 milyon liradan 497 milyon liraya ulaşmıştır" dedi.

"İHRACATIMIZ 288 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ"

"Boydak Holding olarak, 8 ayrı sektörde 35 şirketimiz ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya, ekonomimizi istihdamla, döviz girdisiyle, yenilikçi üretimle desteklemeye devam ediyoruz" diyen Gülal, "270 milyon dolar olan toplam ihracatımız yüzde 6,4 yükselerek 288 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde yatırımlar ise 110 milyon liraya ulaşmıştır. 30 Eylül 2018 itibarıyla nakit pozisyonumuz 104 milyon dolar (420 milyon TL, 22,5 milyon EUR, 7,7 USD) toplam banka kredisi (anapara + vade sonuna kadar ödenecek toplam faiz), 98 milyon dolar mevduat bulunmaktadır. 30 Haziran 2018’e göre kredilerimiz 57 milyon dolar azalırken, mevduat 19 milyon dolar artmıştır" ifadelerini kullandı.

"12 BİN 564 ÇALIŞANI VAR"

TMSF’nin şirketleri devraldığı tarihten bu yana kredilerin toplamda 264 milyon dolar azaldığını söyleyen Gülal, "Mevduatlar sadece 56 milyon dolar azalmıştır. Boydak Holding olarak grubun toplam çalışan sayısı 12 bin 564 kişi ile geçen yılın 80 kişi üzerindedir. Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde toplam 7 grup şirketi yer almaktadır" diye konuştu.

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