FİNANS

Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

ANTEP fıstığındaki aşırı fiyat artışını protesto için 4 gündür fıstıklı baklava yapmayan Manisa'daki baklava ve tatlı üreticileri, boykotun bitmesine karşın rakam istedikleri seviyeye düşmediği için bu ürünü satın almıyor.

Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - ANTEP fıstığındaki aşırı fiyat artışını protesto için 4 gündür fıstıklı baklava yapmayan Manisa'daki baklava ve tatlı üreticileri, boykotun bitmesine karşın rakam istedikleri seviyeye düşmediği için bu ürünü satın almıyor. Cevizli baklavaya ağırlık veren tatlıcılar, eskiden 10 çeşit yaptıkları fıstıklı baklavayı 3 çeşide kadar düşürdü.
Ramazan ayında Antep fıstığının kilosunun 220 liraya kadar çıkması, baklava üreticilerini ayaklandırdı. Manisa'daki baklava üreticilerinin bazıları, başka illerde de olduğu gibi 17- 20 Mayıs günlerinde Antep fıstıklı baklava yapmama kararı aldı. Dükkanlarının önüne 'Bugün fıstık yok, boykot var' pankartı asan baklava üreticileri, boykotun bitmesine rağmen cevizli baklava yapmaya devam ediyor. Tatlıcılardan bazıları ise boykot afişlerini iş yerlerinden indirmedi. Tatlıcılar, Antep fıstığını ellerindeki stoklardan kullanacaklarını, bu durumun, fıstığın istedikleri fiyatı bulana kadar devam edeceğini söyledi.
TATLICILAR YENİ ALIM YAPMADI
Fiyat artışına üreticiler olarak hep birlikte karşı durduklarını belirten tatlı imalathanesi sahibi Memet Çoban, Antep fıstığı fiyatlarının 110 ile 130 lira arasındayken bir anda 220 liraya tırmandığını dile getirdi. Çoban, "Bu, olmaması gereken bir şeydi. Ramazan'a hazırlık yapılmıştı. Birileri fıstıkları topladı, bekletip, Ramazan ayında piyasaya sürdü. Nasılsa alacaklar, fikriyle böyle bir suni gündem yarattılar" dedi.
Antep fıstığının fiyatının cevizin 2 katı olması gerektiğini kaydeden Memet Çoban, "Ceviz 45 lira ise Antep fıstığının da 90, en fazla 100 lira olması gerekir. Maalesef ki insanlar aç gözlü. Eğer tekrardan suni gündem oluşursa biz de aynı tepkiyi ve hatta daha fazlasını vereceğiz. Şu anda fıstık var; ama alan yok. Çünkü aldığınız zaman o fiyatı kabul edersiniz. Kabul ettiğiniz zaman da o fiyat sabitlenir. Bu yüzden fıstık almama kararı aldık. Sadece elimizdeki fıstığı kullanacağız. Boykotun bitmesine rağmen fiyat yerini bulana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü fıstık kendi fiyatını bulmalı. Yoksa bu kadar emek boşuna gider" diye konuştu.
Tatlı üreticisi Çoban, tepki karşısında fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını belirtti.
Diğer tatlı üreticileri de boykotun bitmesine rağmen cevizli baklavaya ağırlık verdiklerini ve eskiden 10 çeşit fıstıklı baklava yaparken, şimdi sadece 2- 3 çeşit çıkardıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyorBoykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyorBoykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyorBoykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor

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