FİNANS

Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "İlk hedefimiz, Türkiye'de yerli akıllı telefon kullanımını en az mevcudun iki katına çıkarmak. Bu anlamda biz de tüketiciler olarak bunu milli bir bilinçle yaparak yerli malını tercih etmeliyiz" - "Şu an arzın tamamını yerli markalarımızla karşılayabilecek durumdayız" - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan: - "Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulama çağrısıyla yerli ve milli akıllı telefon kullanımının artması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, Erdoğan'ın, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar." sözlerini değerlendirdi.

Türkiye'de yerli ve milli akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasını çok önemsediklerini ifade eden Sayan, telefonların yanı sıra altyapıda yerlilik ve milliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Sayan, alt ekosistemin tamamında yerli ve milli ürünlerin yer alması için yapılan çalışmaların hızlanarak devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz Türkiye'de yerli akıllı telefon kullanımını en az mevcudun iki katına çıkarmak. Bu anlamda biz de tüketiciler olarak bunu milli bir bilinçle yaparak yerli malını tercih etmeliyiz. Türkiye'de şu an bu anlamda arzda bir sıkıntı yok, talebin artması önemli. Şu an arzın tamamını yerli markalarımızla karşılayabilecek durumdayız. Akıllı yerli telefon kullanımının yaygınlaşması için verdiğimiz desteğe bundan sonra da devam edeceğiz."

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- "Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz"

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından gurur duyduklarını dile getirerek, üretime devam edeceklerini söyledi.

Bu süreçten sonra daha çok üretim ve daha iyi ürünler yapacaklarını belirten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkımız inşallah yerli ürünleri daha çok kullanacak. Zaten 'yerli ve gururlu' bizim sloganımız. Bu durum çok güzel bir şey. Bizler de daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz. (Sektörde yerli üretimin yüzde 40 seviyesine ulaşması) Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bu seviyelere ulaşırız demek için erken olur ama ulaşılmayacak rakamlar değil."

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