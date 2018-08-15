Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulama çağrısıyla yerli ve milli akıllı telefon kullanımının artması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, Erdoğan'ın, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar." sözlerini değerlendirdi.

Türkiye'de yerli ve milli akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasını çok önemsediklerini ifade eden Sayan, telefonların yanı sıra altyapıda yerlilik ve milliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Sayan, alt ekosistemin tamamında yerli ve milli ürünlerin yer alması için yapılan çalışmaların hızlanarak devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz Türkiye'de yerli akıllı telefon kullanımını en az mevcudun iki katına çıkarmak. Bu anlamda biz de tüketiciler olarak bunu milli bir bilinçle yaparak yerli malını tercih etmeliyiz. Türkiye'de şu an bu anlamda arzda bir sıkıntı yok, talebin artması önemli. Şu an arzın tamamını yerli markalarımızla karşılayabilecek durumdayız. Akıllı yerli telefon kullanımının yaygınlaşması için verdiğimiz desteğe bundan sonra da devam edeceğiz."