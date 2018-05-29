FİNANS

"Böyle devam edersek 13 milyon turistle rekor kıracağız"

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Çetin: - "Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız. Konaklama fiyatları avro bazında geçen yılın yüzde 10-15 üzerinde. Yüksek sezonda yabancı turiste bile yer kalmayacaktır" - "Ekonomide bir dolar krizi var ama şu anda bir makro ekonomik kriz olduğunu söyleyemeyiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmdeki göstergelerin gayet iyi olduğunu belirterek, "Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız." dedi.

ATSO'nun mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye ekonomisinin güçlü olduğuna değinirken, IMF Başkanı'nın bile Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu söylediğini dile getirdi. Çetin, "Ekonomide bir dolar krizi var ama şu anda bir makro ekonomik kriz olduğunu söyleyemeyiz. Kriz sert üretim düşüşü anlamına gelmektedir, oysa Türkiye ekonomisinde mart ayı sonuna kadar üretim artışı yüksektir. Bir başka kriz mali krizdir, o da bankaların batması veya borsanın çökmesiyle olur. Türkiye'de böyle bir durum yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm sezonuna yüzde 46 turist artışıyla girildiğini hatırlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız. Avrupa pazarında hızlı bir dönüş görüyoruz. Almanya pazarında İspanya ve İtalya sert düşüşte, Mısır, Tunus ve Türkiye yükselişte. Konaklama fiyatları avro bazında geçen yılın yüzde 10-15 üzerinde. Yüksek sezonda yabancı turiste bile yer kalmayacaktır."

Endüstride 4.0 çağına işaret eden ATSO Başkanı Çetin, hayat boyu öğrenme programının başlatılması gerektiğini söyledi. Çetin, "İngiltere yaşlılara bilgisiyar öğretiyor, biz de yapmalıyız. Televizyonlarda eğitim programları olmalı. İngilizce öğrenene, kod yazma öğrenene teşvik vermeliyiz. Part time çalışmayı teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliğiTürk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştuFerrero fındık Trabzon basınıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya ATSO'nun mayıs ayı olağan meclisi Davut Çetin

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Kamuya 50 bin memur alınacak! Hangi kurum kaç kişi alıyor? İşte o liste

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.