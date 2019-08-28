Boyner Büyük Mağazacılık AŞ hisselerinin tamamı Boyner Holding AŞ'nin

İSTANBUL (AA) - Boyner Holding AŞ ile Mayhoola for Investments LLC arasındaki ortaklığın Haziran 2019'da sona ermesinin ardından Boyner Büyük Mağazacılık AŞ hisselerinin tamamının Boyner Holding AŞ'ye ait olduğu bildirildi.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamada, 26 Ağustos 2019'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ticari unvanı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ olarak değiştirilen şirketin Beymen, Network, Divarese ve Que markalarına sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, Boyner Büyük Mağazacılık AŞ'nin faaliyetlerine, hisselerinin tamamı Boyner Ailesine ait olan Boyner Holding'in kontrolünde devam ettiğini kaydedildi.

