Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasıyla 3 günde 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER’İN “Çılgın Kelebek İndirimi” 3 günde 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlarken kampanya kapsamında 780 binden fazla ürün satıldı. Boyner’in yılda 2 kez yaptığı ve milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin olduğu Çılgın Kelebek, 25-26-27 Mayıs tarihlerinde 37 şehirdeki 119 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de gerçekleştirildi. 3 gün süren kampanya kapsamında 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlandı. Saat 24.00’e kadar açık olan mağazalarda indirim boyunca 780 binden fazla ürün satıldı. Kampanyanın satış adedi şampiyonu tişört, ciro şampiyonu ise spor ayakkabı oldu. 72 SAATTE 780 BİNDEN FAZLA ÜRÜN SATILDI Çılgın Kelebek boyunca tüm Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de toplam 780 bin 762 adet ürün satıldı. Kampanyada satılan ürünlerin adedi geçen yıla göre yüzde 37 oranında artış gösterirken, toplam ciroda ise geçen yıla oranla yüzde 53 büyüme gerçekleşti. Şort, sırt çantası, mayo, pijama gibi ürün kategorilerinde yüzde 100'ün üzerinde ciro büyümesi görüldü. TİŞÖRT SATIŞ ADEDİNDE, SPOR AYAKKABI CİRODA ŞAMPİYON OLDU

Kampanya kapsamında özellikle yaz sezonu ürünlerine ilgi büyük oldu. En popüler ürünlerin zirvesinde ise 228 bine yakın satış rakamıyla tişört yer aldı. Tişörtü sırasıyla pantolon, spor ayakkabı, gömlek ve ayakkabı izledi. Kampanyanın ciro şampiyonu ise 57 bine yakın satış adedi ile spor ayakkabı oldu. Spor ayakkabı cirosu geçtiğimiz yıla göre yüzde 48 artış gösterdi. Tüketiciler tatil için valiz alışverişini de Çılgın Kelebek’ten yaptı ve geçen yılın kampanya sürecine göre yüzde 200 oranında büyüme gösteren valiz satışları en ilgi çeken alışverişlerden biri oldu. KOZMETİKTE EN ÇOK SATILAN ÜRÜN PARFÜM Yüzlerce ürünün net yüzde 50 indirimle satıldığı kozmetik kategorisinin en çok ilgi gören ürünü 5 bin 700 adetle parfüm oldu. Parfümü 3 bin adet satış adediyle cilt bakım kremleri, 2 binden fazla adetle ruj ve bin 500 adetle saç bakım ürünleri takip etti. Güneş kremi satışları geçen sene Mayıs ayında gerçekleştirilen Çılgın Kelebek’e göre yüzde 70 artış gösterdi. KADINLAR VE ERKEKLER AYNI ÜRÜNLERE İLGİ GÖSTERDİ

Boyner'in Çılgın Kelebek indirimine hem kadınlar hem de erkekler aynı oranda yoğun ilgi gösterdi. Tişört, spor ayakkabı, pantolon gibi ürünlerin kadınların ve erkeklerin en çok satın aldığı ilk 5 ürün arasında yer aldı. EN ÇOK SATIŞ YAPILAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU Çılgın Kelebek, Türkiye'nin dört bir yanında perakendenin gündemine damgasını vururken, en çok satış yapılan 5 şehir sırasıyla; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul'da toplam 244 bine yakın ürün satıldı.İzmir Çiğli Kipa AVM, İstanbul Cevahir AVM, İstanbul Forum Marmara AVM’deki Boyner mağazaları en yüksek ciroyu yapan mağazalar olarak öne çıktı. Saat 24.00'a kadar açık mağazalarda cironun yüzde 10’a yakın bir bölümü 22.00-24.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bu oran 10:00-12:00 arası gerçekleşen cironun yüzde 50 daha fazlası. Anadolu'daki Boyner tüketicileri de Çılgın Kelebek indirimlerinden yoğun olarak yararlandı. Van'daki ve Sera Kütahya AVM'deki Boyner mağazalarının cirosu geçen yıla göre yüzde 90 oranında artış gösterdi.