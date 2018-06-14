Boyner, Dünya Kupası heyecanına eşlik ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, spor kategorisinde yer alan ürünleriyle bir ay sürecek Dünya Kupası heyecanına eşlik ediyor.

Boyner'in açıklamasına göre, şirket, birçok kategoride olduğu gibi spor ürünlerinde de zengin bir koleksiyon sunuyor.

2018 Dünya Kupası sponsorlarından Adidas'ın kramponları ve takım sponsorlarından Nike'ın formaları Boyner'de futbolseverleri bekliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ve Brezilya Milli Takımlarının formaları da Boyner’de yer alıyor.

Dünya Kupası’nı Türk Milli Takımı formasıyla izlemek isteyen futbol fanatikleri için ayrıca Türk Milli Takımı da en yeni formaları beğeniye sunuluyor. Adidas'ın futbolculara sahada hız, çeviklik ve yaratıcılık katan yepyeni kramponları da Boyner’de futbolseverlerle buluşuyor.

