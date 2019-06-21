Boyner Holding ve Mayhoola anlaşmasının detayları açıklandı

İSTANBUL, DHA - Boyner Holding ve Mayhoola’nın Mayıs 2015’te başlayan finansal ortaklıklarını sonlandırma kararı sonrası anlaşmanın detayları açıklandı.

Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015’te başlayan finansal ortaklıklarını, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Anlaşmanın detayları, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu-KAP’a yapılan açıklamayla duyuruldu.

Boyner gruptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anlaşma kapsamında Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar bedelle satın alacak. Buna karşılık Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100’üyle birlikte ‘Altınyıldız’ ve ‘Altınyıldız Classics’ markalarını hazırlanan değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralıyor. Böylece Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 98,01 oranındaki çoğunluğu Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak.