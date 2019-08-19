Boyner ile okula dönüş heyecanı

İSTANBUL(AA) - Dünyaca ünlü markalar ve Türkiye’nin en sevilen markalarını zengin bir seçki ile sunan Boyner, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrencilerin ve ailelerin okul alışverişi heyecanına eşlik ediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre ilkokuldan lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olan Boyner, farklı konseptlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantalarına ve giyim koleksiyonlarına yer veriyor.

Öğrenciler, severek kullanacakları favori markalarının ürünlerini Boyner’de bir arada bulabiliyor. Boyner, özel markaları ve ünlü markalardan, konfor ve şıklığı bir arada sunan sportif ürünlerin yanı sıra pantolonlar, gömlekler, etekler, sweatshirtler, hırkalar ve daha birçok ürün öğrencilerle buluşuyor.

- Okul yolunda en rahat adımlar için zengin sneaker seçenekleri

Boyner'in zengin sneaker seçenekleri ile ister ilkokul ister lise tüm öğrenciler için konfor ve şıklık bir araya geliyor. Nike, adidas, Puma, Under Armour, Reebok, Skechers gibi dünyanın en iyi spor markalarının başta sneaker olmak üzere tüm spor ürünleri öğrencileri bekliyor.