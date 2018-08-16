Boyner, iyilik hareketini büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, "İyiliğe Dönüştür" ve "Askıda İyilik" sosyal sorumluluk projelerini "İyiliğin Modası Geçmez" çatısı altında yürütüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki kampanyanın kolektif değeri ile büyüyen "İyiliğin Modası Geçmez" çalışması, Türkiye'nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketi olarak dikkati çekiyor. Boyner ayrıca, iyiliklere, iyi davranışlara farkındalık yaratmak ve çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen begoodto.me uygulamasına destek veriyor. Boyner mağazalarında 2015 yılında başlatılan "İyiliğe Dönüştür" projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler, kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Kumbaralarda toplanan kıyafetler, geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar ve metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor.

Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor. "İyiliğe Dönüştür" projesi ile 3 yılda toplam 100 ton giysinin dönüşümü yapılırken, 51 öğrenciye burs kaynağı yaratıldı. Boyner, "İyiliğin Modası Geçmez" çatısı altında 2016 yılında hayata geçirdiği "Askıda İyilik" projesinde de müşterileri ile birlikte hareket ediyor. Tüketiciler, Boyner mağazalarından yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan İyilik Paketleri'nden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri yaz döneminde 20 lira, kış döneminde 30 lira olarak satışa sunuluyor. Müşterilerin katkılarıyla hazırlanan bu yardım paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. "Askıda İyilik" projesi ile bugüne kadar 30 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere destek sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum platformu, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Platformda destek almak üzere seçilen yeni proje begoodto.me, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanan, iyilikleri, iyi davranışları, pozitif hareketleri yaymak, farkındalık yaratarak çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulama. Dünyada benzeri olmayan bir uygulama olan begoodto.me, yıl sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı ve iyi hikayeleri çoğaltmayı hedefliyor. begoodto.me uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, yaptıkları veya görüp duydukları iyi hikayeleri fotoğraf, video ve yazı ile istedikleri formatta paylaşabiliyor. Uygulamada paylaşılan iyi hikayeler, beğeni aldıkça ve yeniden paylaşıldıkça iyipuanlar kazanılıyor. Kullanıcılar, aynı zamanda biriken iyipuanları'nı uygulama içinde yer alan projelere aktararak bir sosyal sorumluluğa destek olabiliyor. - "Toplumsal değer yaratmaya büyük önem veriyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, şunları kaydetti: