FİNANS

Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

BOYNER, ekim ayında müşterilerine farklı kategorilerde indirimler ve avantajlar sunuyor.

Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER, ekim ayında müşterilerine farklı kategorilerde indirimler ve avantajlar sunuyor. Boyner mağazalarından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, alışveriş tutarının yüzde 50’si kadar hediye çeki kazanacak.

Boyner, farklı ürün kategorileri için tasarladığı kampanyaları müşterilerine sunuyor. Müşteriler, her yıl bir kere düzenlenen ve satış rekorları kıran kozmetik kampanyasında dünyaca ünlü markaların kozmetik ürünlerinde yüzde 70’e varan büyük indirimlerden faydalanabilecek. Aynı kampanya kapsamında ayrıca her 300 TL’lik alışverişe anında 75 TL indirim ve 100 TL değerinde Hopi Paracık sunulacak.

ALIŞVERİŞ TUTARININ YARISI KADAR HEDİYE ÇEKİ FIRSATI

Spor giyim kategorisinde yapılan kampanyanın hemen ardından, kapsamlı bir kampanya daha tasarlayan Boyner, belli bir tutarda yapılan alışverişlerin yarısını hediye edecek. Kampanya kapsamında 200 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, alışveriş tutarının yüzde 50’si kadar hediye çeki kazancak. Hediye çeki, çek tutarının iki katı ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecek.

KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 70’A VARAN İNDİRİMLER

Kozmetik indirimlerine ek olarak, 12-21 Ekim tarihleri arasında Boyner kozmetik reyonundan yapılacak her 300 TL’lik alışverişe anında 75 TL indirim ve kozmetik ile elektrikli ev aletleri dışındaki kategorilerde kullanılmak üzere 100 TL değerinde Hopi Paracık sunulacak.

“KAMPANYALARIMIZLA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, Boyner’in ekim ayında yaptığı kampanyaları şöyle değerlendirdi:

"Boyner olarak en büyük vaadimiz, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünlereen uygun koşullarda ulaşmalarını sağlamak. Müşteri odaklı bu yaklaşımımız mağazacılık stratejimizin temelini oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz ekim ayında müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, onların alım güçlerine destek olmak amacıyla art arda kampanyalar yapıyoruz. Sezon devam ederken, adeta sezon sonu kampanya atmosferi yaratıyoruz. Dünyaca ünlü kozmetik markalarının Boyner’e özel ürünlerinde görülmemiş oranlarda avantajlar, belli bir tutar ve üzeri yapılan alışverişlerde de anında ek indirimler sunuyoruz. Boyner olarak yaptığımız uygulamalarla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

(FOTOĞRAFLI)

Boyner kampanya maratonunu başlatıyorBoyner kampanya maratonunu başlatıyor

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