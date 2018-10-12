Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

İSTANBUL, (DHA)- BOYNER, ekim ayında müşterilerine farklı kategorilerde indirimler ve avantajlar sunuyor. Boyner mağazalarından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, alışveriş tutarının yüzde 50’si kadar hediye çeki kazanacak.

Boyner, farklı ürün kategorileri için tasarladığı kampanyaları müşterilerine sunuyor. Müşteriler, her yıl bir kere düzenlenen ve satış rekorları kıran kozmetik kampanyasında dünyaca ünlü markaların kozmetik ürünlerinde yüzde 70’e varan büyük indirimlerden faydalanabilecek. Aynı kampanya kapsamında ayrıca her 300 TL’lik alışverişe anında 75 TL indirim ve 100 TL değerinde Hopi Paracık sunulacak.

ALIŞVERİŞ TUTARININ YARISI KADAR HEDİYE ÇEKİ FIRSATI

Spor giyim kategorisinde yapılan kampanyanın hemen ardından, kapsamlı bir kampanya daha tasarlayan Boyner, belli bir tutarda yapılan alışverişlerin yarısını hediye edecek. Kampanya kapsamında 200 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, alışveriş tutarının yüzde 50’si kadar hediye çeki kazancak. Hediye çeki, çek tutarının iki katı ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecek.