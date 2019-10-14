FİNANS

"Boyner Kozmetik Festivali" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Boyner'in Kozmetik Festivali kapsamında, 20 Ekim'e kadar Boyner ve YKM mağazalarıyla boyner.com.tr'den seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 300 TL alışverişe anında 75 TL indirim uygulanıyor - Alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu indirime ek 100 TL değerinde Paracık kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner'in Kozmetik Festivali kapsamında, 20 Ekim’e kadar her 300 TL’lik kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 100 TL değerinde paracık hediye ediliyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar 10 binden fazla ürünü bir araya getiren Boyner, sezonu festival tadında bir kampanya ile karşılıyor.

Kampanya çerçevesinde, 20 Ekim'e kadar Boyner ve YKM mağazalarıyla boyner.com.tr'den seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 300 TL alışverişe anında 75 TL indirim uygulanıyor ve alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu indirime ek 100 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Boyner, seçili mağazalarında uygulamaya aldığı yeni servisi ile müşterilerine cilt bakım uzmanları eşliğinde ihtiyaç duydukları bakım ve yenilenme deneyimini de yaşatıyor.

Boyner'in yeni servisi İstanbul Şaşkınbakkal, İstinyePark, Mersin Forum, Ankara Cepa ve Bursa Sur Yapı Boyner mağazalarında, özel bakım kabinlerinde uygulanıyor.

Boyner, güzelliğine ve bakımına önem veren, kış mevsimine cildini hazırlamak isteyenleri, bakım deneyimi yaşamak için ayrıcalıklar ve sürprizlerle dolu Kozmetik Festivali'ne davet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boyner Kozmetik Festivali

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