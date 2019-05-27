FİNANS

Boyner mağazaları, bayram alışverişinde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bayram alışverişi için Boyner mağazalarına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, bayram alışverişi için mağazalarında 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

Boyner’den yapılan açıklamaya göre, kadın, erkek ve çocuklar için farklı kategorilerde binlerce seçeneğin yer aldığı zengin ürün çeşitliliği ile tüketicilerin tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan Boyner, bayram alışverişi için pek çok fırsat sunuyor.

Avantajlı bayram alışverişi yapmak isteyenler ve 9 günlük tatili şehir dışında geçirecekler ihtiyaç duydukları tüm ürünlere Boyner’in kampanyaları sayesinde kolaylıkla ulaşabilecek. Bayram alışverişi için Boyner mağazalarına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

- Yüzde 50’ye varan bayram indirimi ve 100 TL hediye çeki

Boyner'in bayram kampanyası sayesinde, tüketiciler bayram ve yaz sezonu için ihtiyaç duydukları tüm ürünleri kolaylıkla alabilecek. Bu bayram Boyner'de yüzde 50'ye varan bayram indirimine ek olarak 3 Haziran'a kadar Boyner, Boyner Sports ve YKM mağazalarından yapılacak

300 TL ve üzeri alışverişe 100 TL hediye çeki sunulacak. Kozmetik kategorisi dışında yapılacak ilkbahar-yaz sezonu alışverişinde geçerli olacak kampanyada kazanılan 100 TL değerindeki hediye çekleri, 6 Haziran'a kadar kozmetik ve elektrikli ev aletleri dışı ilkbahar-yaz sezonu alışverişlerinde kullanılabilecek.

- Bayram alışverişi ile tatil alışverişi birleşiyor

Ayakkabılardan pantolonlara, gömleklerden tişörtlere kadar pek çok giyim ürünü Boyner’de bayram indirimiyle sunulacak.

Bayramlık alışverişinin yanı sıra 9 günlük tatili fırsat bilip şehir dışına çıkmak isteyenler de plaj ürünlerini avantajlı kampanyalardan yararlanarak alabilecek. Mayolar, şortlar, bikiniler, plaj elbiseleri, kaftanlar, şapkalar, pareolar, terlikler, sandaletler ve plaj çantalarının yanı sıra yazın çok tercih edilen spor ayakkabıları ve diğer konforlu spor ürünleri de müşterilerle buluşacak.

Müşterilerinin her zaman yanında olan Boyner, alışverişi kolaylaştıran kampanyalarıyla bayram coşkusunu mağazalarına taşıyor.

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bayram Boyner

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