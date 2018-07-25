FİNANS

Boyner ve Turkcell'den iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

İş birliği kapsamında Boyner, Turkcell'in satış noktalarında ve bayilerinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetlerini tasarladı ve üretti

İSTANBUL (AA) - Boyner, Turkcell ile yaptığı iş birliği kapsamında, Turkcell'in satış noktalarında ve bayilerinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetlerini tasarladı ve üretti.

Boyner ve Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, sunduğu çözümler ile personel kıyafeti arayışındaki çok çalışanlı markaların da öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Boyner, Turkcell'in Türkiye genelindeki bin 500 satış noktasında ve 800 bayisinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetleri Boyner tarafından tasarlandı ve üretildi.

Yapılan iş birliği kısa kollu tişörtten uzun kollu tişörte, gömlek ve tunikten kısa ve uzun kollu polara uzanan 72 bin 500 adet ürünü kapsıyor.

Markanın ve çalışanların beklentileri dikkate alınarak uzun süren çalışmalar sonrasında tasarlanan yeni kıyafetler, çalışanların gün boyunca rahat edebilecekleri, verimliliklerine pozitif katkı yapacak özellikler taşımakla birlikte şık tasarıma sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Turkcell olarak mağazalarında büyük bir dönüşümden geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Türkiye çapında bin 500 mağazamızın dekorasyonunu değiştirdik. Teknolojideki gücümüzü, buradaki deneyimin iyileşmesi yönünde kullanarak altyapıda önemli değişiklikler yaptık. Müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetleri dijitalleştirdik. Mağazalarımızda müşterilerimize hizmet veren çalışanlarımızın her biri bizim için çok değerli. Önceliği onların alacağı eğitime verdik. Yaklaşık 11 bin çalışanımız 80 bin saatlik eğitim aldı. Her şey yenilenince çalışanlarımızın kıyafet seçimine de ayrı bir özen gösterdik. Bu düşünceden yola çıkarak Boyner ile çalışmaya karar verdik. Çalışanlarımız, Boyner'in, onlar için özel olarak tasarladıkları kıyafetlerden çok memnun. Perakende sektöründeki tecrübeyi birleştirmekten ve karşılıklı sağlanan katkıdan dolayı mutluyuz."

Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu da Boyner Büyük Mağazacılık olarak 40 yıla yakın bir süredir kadın, erkek ve çocuk giyimden ayakkabı çantaya, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe birçok farklı kategoriden milyonlarca ürünü bir arada sunduklarını bildirdi.

Zihnioğlu, "Mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimizin her sezon için tüm ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte uzman tasarım ekibimiz ve üretimdeki gücümüz sayesinde personel kıyafeti arayışındaki markaların da çözüm ortağıyız. Turkcell ile yaptığımız iş birliğinde, detaylı ve uzun süren çalışmaların sonunda markanın ruhuna uygun, çalışanların marka aidiyetine katkı sağlayacak, giydiklerinde kendilerini iyi ve konforlu hissedebilecekleri kıyafetler tasarladık. Turkcell gibi kendi alanında lider bir markayla böyle bir iş birliği fırsatı bulduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Boyner Turkcell

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