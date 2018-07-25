Boyner ve Turkcell'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Boyner, Turkcell ile yaptığı iş birliği kapsamında, Turkcell'in satış noktalarında ve bayilerinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetlerini tasarladı ve üretti.

Boyner ve Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, sunduğu çözümler ile personel kıyafeti arayışındaki çok çalışanlı markaların da öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Boyner, Turkcell'in Türkiye genelindeki bin 500 satış noktasında ve 800 bayisinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetleri Boyner tarafından tasarlandı ve üretildi.

Yapılan iş birliği kısa kollu tişörtten uzun kollu tişörte, gömlek ve tunikten kısa ve uzun kollu polara uzanan 72 bin 500 adet ürünü kapsıyor.

Markanın ve çalışanların beklentileri dikkate alınarak uzun süren çalışmalar sonrasında tasarlanan yeni kıyafetler, çalışanların gün boyunca rahat edebilecekleri, verimliliklerine pozitif katkı yapacak özellikler taşımakla birlikte şık tasarıma sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Turkcell olarak mağazalarında büyük bir dönüşümden geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti: