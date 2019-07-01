FİNANS

Boyner, yeni nesil mağazacılık konseptiyle İstanbul Havalimanı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde yeni mağazasını açan Boyner, kozmetikten aksesuara, çantadan tekstile ve seyahat ürün gruplarına kadar zengin ürün gamı ile hem yerli ve hem de transit geçiş yapan yabancı yolculara hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Boyner, yeni nesil mağazacılık konseptiyle İstanbul Havalimanı iç hatlar terminalinde hizmet vermeye başladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, seçkin ürün koleksiyonuyla İstanbul Havalimanı'nda yerini alan şirket, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markalarının koleksiyonlarını müşterileri ile buluşturacak.

İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde yer alan Boyner mağazası, kozmetikten aksesuara, çantadan tekstile ve seyahat ürün gruplarına kadar zengin ürün gamı ile hem yerli ve hem de transit geçiş yapan yabancı yolculara hizmet verecek.

Boyner'in İstanbul Havalimanı mağazası diğer Boyner mağazalarından farklı olarak 18 saat açık olacak. Özel dönem ve günlerde hizmet süresi kesintisiz 24 saate kadar çıkabilecek. İç hatlarda 400 metrekare alanda hizmet veren mağazadan, hem lokal hem de transit geçiş yapan yolcular alışveriş yapma imkanı bulacak.

Boyner'in Türkiye genelinde uyguladığı tüm ayrıcalık ve fırsatlar İstanbul Havalimanı mağazasında da geçerli olacak. Dönemsel olarak sadece bu mağazaya yönelik düzenlenecek ayrıcalıklarla da tüketicilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunulacak.

- "Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, İstanbul Havalimanı'nın, sahip olduğu büyük kapasite ve sunduğu imkanlarla, global havacılık sektörünün odak noktalarından biri olma özelliği taşıdığını kaydetti.

Milyonlarca yolcuyu ağırlayan yeni havalimanının perakende sektörü için de büyük bir potansiyel vadettiğini aktaran Çamurdan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Boyner olarak İstanbul Havalimanı'nda seyahat dinamiklerine uygun şekilde tasarladığımız, yeni nesil mağazacılık anlayışımızla yer alıyoruz. Seyahat eden müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak ve onların hayatını kolaylaştıracak hızlı, değişken ve akıllı alışveriş çözümleriyle her zaman onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Türkiye havacılık sektörü için büyük önem taşıyan böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluyuz. 40 yıla yaklaşan perakendecilik deneyimimiz ve zengin ürün gamımızla İstanbul Havalimanı'na değer katmayı hedefliyoruz."

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