FİNANS

Boyner'de bayram ve Babalar Günü coşkusu bir arada

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

Boyner'de 400 TL alışverişe 100 TL hediye çeki, kozmetik kategorisinde uygulanan her 250 TL'ye anında 50 TL indirim ve Hopi ile Boyner’de geçerli 100 TL değerinde paracık bayram alışverişi yapacakları ve bakımına düşkün babalarına hediye almak isteyenleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’nü iki özel kampanya ile karşılıyor.

Şirket açıklamasına göre, bayramda ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin ve Babalar Günü’nde çok sevdiği babasına güzel bir hediye almak isteyen herkesin işini kolaylaştırıyor.

Zengin bir marka ailesine ve ürün yelpazasine sahip olan şirket, giyimden aksesuara, ayakkabılardan çantalara ve kozmetiğe kadar zengin seçenekleri çok özel fırsatlarla sunuyor.

Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını bulabileceği bir alışveriş destinasyonu olan Boyner, bayramda da hem yetişkinler hem de çocuklar için birçok seçeneği bir araya getiriyor. Geleneksel bayramları yaşamak ve yaşatmak isteyenler, bayram için yeni giysi ve ayakkabılar tercih ederken, bayramı fırsat bilip tatil programı yapanlar seyahatleri için mayodan şorta, plaj havlusundan kaftana, sandaletten bavula tüm ihtiyaçlarını Boyner'de bulabiliyor.

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- Stil sahibi babalar için özel hediye seçenekleri sunuluyor

Babaların şıklığına şıklık katacak klasik bir ayakkabıdan hafta sonu giyebileceği sportif cekete, göz rengine çok yakışacak renkteki gömlek ya da t-shirt’ten, hasır dokulu şık kemere, son yılların trendi renkli pantolonlardan, tarzını yansıtan fularlara, cüzdandan saate kadar yüzlerce hediye alternatifi Boyner’de Babalar Günü’ne özel avantajlarla sunuluyor.

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- Kozmetik alışverişinde 50 TL indirim fırsatı

17 Haziran’a kadar devam edecek kampanyada 400 TL alışverişe 100 TL hediye çeki, bayram alışverişi yapacakları ve bakımına düşkün babalarına hediye almak isteyenleri bekliyor.

Boyner’in bayram alışverişi ve Babalar Günü için kozmetik kategorisinde sunduğu her 250 TL’lik kozmetik alışverişine anında 50 TL indirim ve Hopi ile Boyner'de geçerli 100 TL paracık kampanyası da tüm kozmetik tutkunlarını bekliyor.

Müşteriler, bayram ihtiyaçları ve Babalar Günü hediyeleri için Boyner mağazalarına ve boyner.com.tr'ye göz atabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
babalar günü Boyner ramazan bayramı

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