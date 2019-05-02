FİNANS

Boyner'den Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Anneler Günü'nde hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunan Boyner, 12 Mayıs'a kadar yapılacak 250 TL'lik alışverişe 100 TL hediye çeki verecek

İSTANBUL (AA) - Anneler Günü'nde hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunan Boyner, 12 Mayıs'a kadar yapılacak 250 TL'lik alışverişe 100 TL hediye çeki verecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'ne özel çok sayıda hediye seçeneği sunan şirket, giyimden aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar zengin seçenekleri çok özel fırsatlarla satın alma şansı sağlıyor.

Boyner'de sportif anneler için beyaz sneaker'lar, eşofman takımları, sweatshirt'ler, tişörtler, spor çantalar gibi ürünler yer alırken, ayakkabı ve çanta tutkunu anneler için zengin bir koleksiyon sunuluyor.

Çalışan anneler için en trend kumaş ve detaylarla tasarlanan ceket-pantolon takımların bulunduğu koleksiyonda, takımlarla kombinlenen feminen bluzlar, etekler, ayakkabılar veya çantalar şıklık peşinde olan annelerin sitilini tamamlıyor.

Boyner'in Anneler Günü'ne özel sunduğu kampanya kapsamında 12 Mayıs'a kadar Boyner ve YKM mağazalarından yapılacak kozmetik dışı 250 TL ve üzeri alışverişte 100 TL hediye çeki veriliyor. Kazanılan hediye çeki, kozmetik dışı ilkbahar-yaz sezonundan yapılacak 250 TL'lik alışverişte kullanılabiliyor.

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