FİNANS

Boyner'den Babalar Günü'ne hediye seçenekleri

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Boyner, babasına ya da babası gibi sevdiği yakınlarına en güzel hediyeyi almak isteyenler için geniş ürün yelpazesiyle farklı seçenekler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Babalar Günü'nde hediye almak isteyenler için Boyner'de yüzlerce hediye seçeneği bulunuyor.

Boyner'in açıklamasına göre, şirket, babasına ya da babası gibi sevdiği yakınlarına en güzel hediyeyi almak isteyenler için geniş ürün yelpazesiyle farklı seçenekler sunuyor.

Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarından en trend ürünler, favori hediye seçenekleri arasında.

Her tarza uygun tişörtler, rengarenk gömlekler, farklı kesimlerde şortlar, sandalet ve aksesuarlar yazın enerjisini yansıtan hediye seçenekleri olarak dikkati çekiyor.

Boyner, hem rahatlık hem de şıklıktan vazgeçemeyen babalar için aktif spor ve jean seçeneklerini öneriyor. Boyner'de, sportif şıklığın en önemli yardımcısı jeanler, spor ayakkabılar, eşofmanlar, t-shirt ve sweatshirtler dünyaca ünlü markalardan geniş bir seçki ile sunuluyor. Ayrıca sportif ceketler, son yılların trendi renkli pantolonlar diğer alternatifler arasında yer alıyor.

Klasik şıklığı seven babalar için de Boyner'de sayısız seçenek yer alıyor. Takım elbiseler, ceketler, gömlekler, ayakkabılar babaların beğenisine sunuluyor. Ayrıca cüzdanlar, kravatlar, kemerler, saatler, gözlükler ve şapkalar hem pratik hem de şık seçenekler olarak öne çıkıyor.

Dünyaca ünlü markaların binlerce parfüm çeşidinin yanı sıra, bakımına özen gösteren babalar için tıraş makinelerinden erkek bakım kitlerine kadar en güzel hediye seçenekleri müşterileri bekliyor.

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