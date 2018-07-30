Boyner'den online alışverişte büyüme rekoru

İSTANBUL (AA) - Boyner, yılın ilk yarısında ziyaret ve büyüme rekoru kırdı. 50 milyondan fazla ziyaretçi sayısına ulaşan boyner.com.tr'nin bu yılın ilk yarısındaki satış performansında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 80 büyüme gerçekleşti.

Boyner'in açıklamasına göre, yılın ilk yarısında en çok satış yapılan dönem mayıs ayı oldu. 25-27 Mayıs'ta yapılan, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek kampanyası e-ticaret satışlarına da ivme kazandırdı.

Mağazalara milyonlarca kişi akın ederken, boyner.com.tr internet mağazasında 7 gün 24 saat Çılgın Kelebek alışverişi yaşandı. boyner.com.tr'de bu dönemde 22 binden fazla ayakkabı, pantolon, t-shirt ve gömlek satıldı. Mayıs ayının ardından haziran ve ocak ayları boyner.com.tr'de cironun ek yüksek olduğu aylar oldu.

boyner.com.tr'nin yılın ilk yarısına ait verileri, çalışanlar arasında yaygın olan pazartesi sendromunun internet alışverişine olan etkisini de ortaya çıkardı. Yapılan analize göre kullanıcılar en çok haftanın başladığı pazartesi günlerinde online alışveriş yapıyor. boyner.com.tr üzerinde 47 bine yakın işlemin kaydedildiği pazartesi günlerini, cuma ve perşembe günleri takip ediyor.