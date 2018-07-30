FİNANS

Boyner'den online alışverişte büyüme rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Boyner'in internet mağazası boyner.com.tr, yılın ilk yarısında ziyaret ve büyüme rekoru kırdı. Söz konusu dönemde 50 milyondan fazla ziyaret alan boyner.com.tr, satış performansı olarak 2017'nin ilk 6 ayına göre yüzde 80 büyüme başarısı gösterdi - Online alışveriş pazartesi günlerinde yoğunlaşırken, kullanıcılar en çok "ayakkabı", "tişört", "pantolon" ve "gömlek" aldı

İSTANBUL (AA) - Boyner, yılın ilk yarısında ziyaret ve büyüme rekoru kırdı. 50 milyondan fazla ziyaretçi sayısına ulaşan boyner.com.tr'nin bu yılın ilk yarısındaki satış performansında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 80 büyüme gerçekleşti.

Boyner'in açıklamasına göre, yılın ilk yarısında en çok satış yapılan dönem mayıs ayı oldu. 25-27 Mayıs'ta yapılan, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek kampanyası e-ticaret satışlarına da ivme kazandırdı.

Mağazalara milyonlarca kişi akın ederken, boyner.com.tr internet mağazasında 7 gün 24 saat Çılgın Kelebek alışverişi yaşandı. boyner.com.tr'de bu dönemde 22 binden fazla ayakkabı, pantolon, t-shirt ve gömlek satıldı. Mayıs ayının ardından haziran ve ocak ayları boyner.com.tr'de cironun ek yüksek olduğu aylar oldu.

boyner.com.tr'nin yılın ilk yarısına ait verileri, çalışanlar arasında yaygın olan pazartesi sendromunun internet alışverişine olan etkisini de ortaya çıkardı. Yapılan analize göre kullanıcılar en çok haftanın başladığı pazartesi günlerinde online alışveriş yapıyor. boyner.com.tr üzerinde 47 bine yakın işlemin kaydedildiği pazartesi günlerini, cuma ve perşembe günleri takip ediyor.

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- En çok ayakkabı satıldı

Söz konusu dönemde en çok ilgi gören ürün 180 bin adet satışla "ayakkabı" oldu. Ayakkabıyı sırasıyla 100 bina adetle tişört, 37 binle gömlek, 35 binle pantolon, 25 binle mont takip etti. En çok online alışveriş yapan tüketici profilini 25-34 yaş arasında kişiler oluştururken, 18 yaşından 65 yaşına kadar farklı gruplardan ziyaretçiler boyner.com.tr'nin müşterileri arasında yer alıyor.

boyner.com.tr'nin müşteri profilinde kadınların ve erkeklerin oranı birbirine çok yakın rakamlardan oluşuyor. Sitede satış oranı en yüksek 10 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli, Konya ve Gaziantep şeklinde sıralandı.

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- "Boyner, sektörün çok üzerinde büyüyor"

Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztap, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de e-ticaret pazarının genel perakende içindeki payının yüzde 4,1 olduğunu belirterek, bu alanda daha gidilecek çok yol olduğuna değindi.

Öztap, Türkiye e-ticaret pazarının 2017'de yüzde 37, boyner.com.tr'nin ise aynı dönemde yüzde 72 büyüme gösterdiğini kaydederek, son yıllarda sektör büyümesinin çok üstünde bir ivme ile büyümeye devam ettiklerini vurguladı.

Geçen yıl omni-channel stratejilerinde bir dönüşüm süreci başlattıklarını ve şimdi bu dönüşümün meyvelerini aldıklarını aktaran Öztap, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenen Boyner uygulamasının trafiği, sunduğu alışveriş deneyimi ile geçen seneye oranla yüzde 900 arttı ve toplamda 1,3 milyon indirilerek en çok ilgi gören uygulamalardan biri oldu. Ocak-haziran döneminde uygulamanın kullanım trafiği, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 150 büyüdü. Bu süreçte, online ve offline kanalları aynı anda kullanan multichannel müşteri oranı iki katına çıkarken; boyner.com.tr ve Morhipo'dan satın alınan ürünlerin Boyner mağazalarındaki teslimat noktalarından alınmasını, iade ya da değişim yapılmasını sağlayan 'Tıkla Gel' hizmetinden faydalanan sipariş oranı yüzde 15 seviyelerini geçti."

Öztap, 2017'nin son çeyreğinde hayata geçirilen sistemlerle online verilen siparişlerin müşterilere yüzde 27 daha kısa zaman diliminde ulaşmasının sağlandığını belirterek, "2018'de e-ticarette 3 haneli büyüme, 3 yıl içinde ise boyner.com.tr'nin ciro içindeki payını ise yüzde 15'e getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artışPamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış
Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdüAslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü
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