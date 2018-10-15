FİNANS

Boyner'den "Pembe Top Sahada" projesine destek

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesi beşinci yılına girdi

İSTANBUL (AA) - Boyner, "Pembe Top Sahada" projesi kapsamında ekim ayı boyunca meme kanserinde erken tanı farkındalığı için iletişim yapacak.

Boyner tarafından yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesi beşinci yılına girdi.

Geçen yıllarda Beren Saat, Bergüzar Korel, Sinem Kobal ve Elçin Sangu'nun gönüllü destekleriyle gerçekleştirilen proje, bu yıl da ünlü bir ismin desteğiyle hayat bulacak. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 17 Ekim saat 20.00'de Zalgiris Kaunas ile oynayacağı sezonun ilk EuroLeague maçının hava atışını, dört yıldır olduğu gibi yine ünlü bir isim Pembe Top ile yapacak.

Proje, bu yıl perakende sektörünün lider markalarından Boyner'in de katkılarıyla daha fazla kadına ulaşacak. Mağazalarının ve "www.boyner.com.tr"nin kapılarını Pembe Top Sahada projesine açan Boyner, ekim ayı boyunca meme kanserinde erken tanı farkındalığı için iletişim yapacak.

İstanbul'daki mağazalarında bulunan soyunma kabinlerinde erken tanı mesajlarını posterler aracılığıyla kadınlara ulaştıracak olan Boyner, online alışverişlerde de farkındalık mesajlarını yayacak. Ayrıca Anadolu Sağlık Merkezi uzmanları, Boyner çalışanlarına farkındalık eğitimi de verecek.

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