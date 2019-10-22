FİNANS

Boyner'den "Pembe Top Sahada" projesine destek

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine bu yıl da destek verecek - Boyner, hem mağazalarında hem de internet mağazası boyner.com.tr'de ekim ayı boyunca yaptığı iletişim çalışmaları ile kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek verecek.

Boyner’den yapılan açıklamaya göre, "Pembe Top Sahada" projesi, 6'ncı yılında "Pembe Top Sahada, Farkındalık Her Yerde" sloganıyla yükselirken, Boyner, bir kez daha destekçiler arasında yerini aldı.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında yapılan proje, meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

"Pembe top", bu yıl 4 Ekim'de Anadolu Efes Spor Kulübü’nün FC Barcelona ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague maçında yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın hava atışı pembe top ile yapıldı.

- Pembe top satışı ile erken tanıya destek

Kadınların en çok ziyaret ettiği alışveriş destinasyonları arasında yer alan Boyner, geçen sene olduğu gibi bu ekim ayında da yaptığı farkındalık çalışmalarıyla "Pembe Top Sahada" projesinin daha fazla kadına ulaşmasına destek oluyor.

Mağazalarında erken tanı mesajlarını posterler aracılığıyla kadınlara ulaştıran Boyner, diğer yandan hem seçili mağazalarında hem de internet mağazası boyner.com.tr’de pembe top satışı yapacak.

Pembe topların satışından elde edilen gelir ise maddi güçten yoksun kadınların ücretsiz meme kanseri muayenelerinde kullanılmak üzere bu alanda faaliyet göstermeye yetkili kurumlara bağışlanacak.

Boyner, "Pembe Top Sahada" projesine verdiği destekle tüm kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştüİnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü
Mandalina üreticisi dertliMandalina üreticisi dertli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.