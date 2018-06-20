Boyner'den Ramazan Bayramı alışverişinde ciro rekoru

İSTANBUL (AA) - Boyner'i Ramazan Bayramı alışverişi döneminde 2 milyon kişi ziyaret etti, arife günü satışları şu ana kadar en yüksek satış yapılan günün yüzde 15 üstünde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner'in 14 Haziran arife gününün satışları, şu ana kadar en yüksek satışa imza atılan 2017 yeni yıl dönemine oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bayram alışverişi boyunca Boyner mağazalarında 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, en çok ilgi gören ürün tişört oldu.

- Satışlarda yüzde 45 büyüme

Bayram alışverişi kapsamında yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner'de, bu dönemde toplam 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, bu ürünlerin yaklaşık 337 bini arife günü müşterilerle buluştu.

14 Haziran arife günü aynı zamanda Boyner'in tek günde yakaladığı tarihi satış rakamı sıçramasına da sahne oldu. Bundan önceki en yüksek cironun kaydedildiği 30 Aralık 2017 gününe oranla satışlarda yüzde 15 büyüme yaşandı.

2017 yılının Ramazan Bayramı arife gününe göre ise satışlarda yüzde 45 artış ile daha çarpıcı bir sonuca ulaşıldı.