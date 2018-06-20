FİNANS

Boyner'den Ramazan Bayramı alışverişinde ciro rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

Boyner'i Ramazan Bayramı alışverişi döneminde 2 milyon kişi ziyaret etti, arife günü satışları şu ana kadar en yüksek satış yapılan günün yüzde 15 üstünde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Boyner'i Ramazan Bayramı alışverişi döneminde 2 milyon kişi ziyaret etti, arife günü satışları şu ana kadar en yüksek satış yapılan günün yüzde 15 üstünde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner'in 14 Haziran arife gününün satışları, şu ana kadar en yüksek satışa imza atılan 2017 yeni yıl dönemine oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bayram alışverişi boyunca Boyner mağazalarında 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, en çok ilgi gören ürün tişört oldu.

- Satışlarda yüzde 45 büyüme

Bayram alışverişi kapsamında yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner'de, bu dönemde toplam 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, bu ürünlerin yaklaşık 337 bini arife günü müşterilerle buluştu.

14 Haziran arife günü aynı zamanda Boyner'in tek günde yakaladığı tarihi satış rakamı sıçramasına da sahne oldu. Bundan önceki en yüksek cironun kaydedildiği 30 Aralık 2017 gününe oranla satışlarda yüzde 15 büyüme yaşandı.

2017 yılının Ramazan Bayramı arife gününe göre ise satışlarda yüzde 45 artış ile daha çarpıcı bir sonuca ulaşıldı.

Bu sene Ramazan Bayramı'nın Babalar Günü ile bir araya gelmesinin de etkisiyle Boyner'de Ramazan Bayramı alışverişinin en popüler ürünü tişört oldu. Müşteriler ünlü markaların çok sayıda tişört seçeneğini uygun fiyatlarla alma fırsatı buldular. Boyner'de bayram için 550 binden fazla tişört satılırken, 167 bini aşkın pantolon, 130 bine yakın gömlek müşterilerle buluştu.

En çok satılan ürünlerde kadınların ve erkeklerin tercihlerinde büyük değişimlerin olmaması dikkat çekti. Boyner müşterilerinin en çok tercih ettiği ilk beş marka ise Limon Company, U.S. Polo Assn., Mavi, Altınyıldız Classic ve Nike oldu.

- İstanbul alışveriş ve ciro lideri oldu

Türkiye'nin dört bir yanındaki Boyner mağazalarında bayram alışverişi keyfi yaşanırken en çok alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’da bayram alışverişi kampanyası kapsamında 515 binden fazla ürün satıldı.

Forum Marmara AVM'de yer alan Boyner mağazası bayramda ciro şampiyonu oldu. Mall of İstanbul AVM'deki Boyner ciro yarışında ikinci, Adana YKM üçüncü, Forum İstanbul AVM’deki Boyner dördüncü, Forum Trabzon AVM'deki Boyner mağazası ise beşinci sırada yer aldı.

Boyner.com.tr'den online alışverişi tercih edenler ise bayram alışverişi coşkusunu bir hafta önce yaşadılar. 4-11 Haziran tarihleri arasında 1 milyondan fazla kullanıcı boyner.com.tr'yi ziyaret ederek bayram alışverişi yaptı. Online alışverişte en çok tişört, ayakkabı ve sandalet satıldı. En çok satılan markalar Limon Company, Nike, U.S. Polo Assn., Adidas ve Skechers oldu.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyorAyçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor
Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyorManavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.