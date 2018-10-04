Boyner'den spor giyimde ekim ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Boyner'den 400 liralık spor giyim alışverişi yapanlar 100 Paracık kazanacak.

Boyner'in açıklamasına göre, Hopi iş birliğinde düzenlenen, bugün başlayan ve 14 Ekim'de sona erecek olan kampanya, aktif spor ve denim kategorilerini kapsayacak.

Kampanya kapsamında Boyner/YKM mağazalarından ve boyner.com.tr'den spor ayakkabı, spor giyim, spor aksesuar ve denim markalarından yapılacak ilk 400 TL ve üzeri sonbahar-kış sezonu alışverişi 100 Paracık kazandıracak.

Kazanılan 100 Paracık, 4-15 Ekim'de Boyner/YKM mağazaları ve Boyner.com.tr'de 200 TL ve üzeri alışverişte kullanılabilecek.

