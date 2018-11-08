FİNANS

Boyner'in "Çılgın Kelebek İndirimi" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Boyner'in, her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı "Çılgın Kelebek İndirimi", 9-11 Kasım'da gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Boyner'in yılda iki kere düzenlediği "Çılgın Kelebek İndirimi", 9-11 Kasım'da gerçekleşecek

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'in, yılda iki kere düzenlediği ve her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı "Çılgın Kelebek İndirimi", 9-11 Kasım'da gerçekleşecek.

Milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı kampanya boyunca, saat 00.00'a kadar açık olacak 37 şehirdeki 118 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Hafta sonunu bir alışveriş şenliğine dönüştürecek olan Çılgın Kelebek, Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası boyner.com.tr'de de uygulanacak.

\

- Sezon ortasında sezon sonu indirimli fiyatları

Boyner müşterileri, kampanya ile dünyaca ünlü birçok marka ile Türkiye’nin tanınan markalarını ve Boyner özel markalarının ürünlerini, sezon ortasında sezon sonu indirimli fiyatlarından satın alabilecek.Boyner'de sayısız üründe net yüzde 50 indirim uygulanırken, sevilen markalar da Çılgın Kelebek'e özel fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak. Kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan mont ve kabana, kozmetikten aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla üründe net yüzde 50 veya üstünde indirim sağlayan Çılgın Kelebek, perakende gündemine hareketlilik getirecek.

Tüketiciler indirim kampanyasındaki "çılgın indirimler" sayesinde sonbahar-kış sezonunda ihtiyaç duydukları giysileri uygun fiyatlarla alabilecek.

Ayrıca Çılgın Kelebek, yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak. Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar sayısız ürün tüketicilerle buluşacak.

Tüketiciler, milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimin yanı sıra, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess ve CardFinans'a özel 9 taksit ödeme ayrıcalığı ile alışveriş yapabilecek.

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacakKahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’deYavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner Çılgın Kelebek

En Çok Okunan Haberler

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 8 Kasım dolar kuru yorumları

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

Bakan duyurdu: aylık 150 lira yardım yapacağız

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak

Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’de

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Transist 2018’de

Antalya turistin olduğu kadar yabancı yatırımcının da gözdesi

Antalya turistin olduğu kadar yabancı yatırımcının da gözdesi

Tesla’nın yeni CEO’su Robyn Denholm oldu

Tesla’nın yeni CEO’su Robyn Denholm oldu

Demet Sabancı Çetindoğan: Bütün enerjimi dünyanın barışı için vermeye hazırım 

Demet Sabancı Çetindoğan: Bütün enerjimi dünyanın barışı için vermeye hazırım 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.