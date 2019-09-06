FİNANS

Boyner’in zengin çanta koleksiyonu ile okula muhteşem dönüş

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 12:41 | Son Güncelleme

Her yaşa ve zevke uygun çanta modelleri ile çocukların okul günlerine konfor ve eğlence katan Boyner, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantaların yanında ünlü spor markalarının sırt çantalarını da öğrencilerin beğenisine sunuyor

İSTANBUL(AA) - Konforlu bir okul sezonu sunmak için okula dönüş koleksiyonunu öğrencilerle buluşturan Boyner, çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri bir arada sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni okul döneminin en önemli parçalarından biri olan sırt çantaları, her yaşa uygun modeller ve seçeneklerle Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de yer alıyor.

Ünlü spor markalarının stil ve konforu bir arada sunan çantaları ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edilirken, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantalar ilkokul öğrencilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Çizgi film ve süper kahraman koleksiyonunda Örümcek Adam, Batman, Transformers, Star Wars, Arabalar, Harika Kanatlar, Barbie ve Frozen gibi karakterlerin yer aldığı sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

Lisanslı ürünler kategorisinde ise spor tutkunu öğrenciler için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü spor kulüplerinin birbirinden özel ürünleri yer alıyor.

Boyner’in okula dönüş koleksiyonunda yer alan çanta, beslenme çantası, suluk ve kalemlik gibi çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de öğrencileri bekliyor.

Ünlü markaların en trend okula dönüş ürünlerini bir arada sunan Boyner, bu dönemi özel bir kampanya ile de ayrıcalıklı kılıyor. 8 Eylül’e kadar yapılan 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL, 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL hediye çeki veriliyor.

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değilBakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil
TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştirTOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner zengin çanta koleksiyonu

En Çok Okunan Haberler

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.