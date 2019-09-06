Boyner’in zengin çanta koleksiyonu ile okula muhteşem dönüş

İSTANBUL(AA) - Konforlu bir okul sezonu sunmak için okula dönüş koleksiyonunu öğrencilerle buluşturan Boyner, çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri bir arada sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni okul döneminin en önemli parçalarından biri olan sırt çantaları, her yaşa uygun modeller ve seçeneklerle Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de yer alıyor.

Ünlü spor markalarının stil ve konforu bir arada sunan çantaları ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edilirken, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantalar ilkokul öğrencilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Çizgi film ve süper kahraman koleksiyonunda Örümcek Adam, Batman, Transformers, Star Wars, Arabalar, Harika Kanatlar, Barbie ve Frozen gibi karakterlerin yer aldığı sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

Lisanslı ürünler kategorisinde ise spor tutkunu öğrenciler için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü spor kulüplerinin birbirinden özel ürünleri yer alıyor.