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Boz Antep fıstığında hasat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı başladı - Fıstık Tüccarı Ercan Alan: - "Geçen yıl çok olduğu için kilogramı 12 lira olan yeşil fıstık, bu sene az olduğu için 18-19 liraya alıcı buluyor. Şimdilik baklavalık fıstık topluyoruz. Burada serdiğimiz fıstıkları daha sonra Gaziantep'te baklavacılara satıyoruz"

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı başladı.

12 milyon 843 bin fıstık ağacıyla ve toplamda 968 bin dekar alanıyla Türkiye'deki fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da fıstık üreticilerini hasat heyecanı sardı. Havaların sıcak olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde fıstıklar toplanıyor. Fıstık işçileri, salkımları ağaçlardan aldıktan sonra mahsulden az olgunlaşmış, olgunlaşmış ve boş taneleri ayıklıyor.

Üreticinin ve yöre halkının "yeşil altın" olarak da isimlendirdiği Antep fıstığında hasat, sıcağa rağmen hummalı şekilde sürdürülüyor. Normal Antep fıstığına göre hasadı bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, baklava, çikolata, hamurlu tatlı ve yemeklerde kullanılıyor.

- Üretimi azalınca fiyatı arttı

Fıstık tüccarı Ercan Alan, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır fıstık işiyle uğraştığını söyledi.

Normal şartlarda ağaç başı ortalama 30 kilogram ürün aldıklarını belirten Alan, genetik özelliği nedeniyle bu sezon "yok yılı" olduğunu dolayısıyla da mahsulde 3'te 1 oranında düşüş yaşandığını ifade etti.

Her geçen yıl yeni fıstık ağaçların dikildiğini belirten Alan, "Bu sene kış mevsimi çok uzun ve yağmurlu geçtiği için fıstık üretimi az olacak. Geçen yıla göre düşüş çok görülüyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen bu sene Gaziantep'e oranla daha fazla fıstık elde edeceğiz. Geçen yıl çok olduğu için kilogramı 12 lira olan yeşil fıstık, bu sene az olduğu için 18-19 liraya alıcı buluyor. Şimdilik baklavalık fıstık topluyoruz. Burada serdiğimiz fıstıkları daha sonra Gaziantep'te baklavacılara satıyoruz. " diye konuştu.

Baklava ustası Mehmet Üstüneller ise bu yıl fıstığın geçen yıla oranla daha az olduğunu bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.

Fiyatların ilerleyen dönemlerde tüketime bağlı olarak değişebileceğini anlatan Üstüneller, şöyle konuştu:

"Geçen yıl baklavalık fıstık 120 lira civarındaydı, bu yıl az olmasının da etkisiyle 150 liraya ulaştı. Çok aşırı bir ihraç durumu olmazsa fiyatlar biraz düşebilir. Fiyat yüksek olsa da kalite iyi bu sene. Bu kalite baklavanın kalitesine de etki ediyor. Boz iç fıstık dediğimiz baklavalık fıstık hasadı bu dönem başladı ve yaklaşık 15 gün kadar devam eder. Toplanan fıstık, işlemlerin ardından baklavalarda kullanılmak üzere satışa sunulur."

Fıstık işçilerinden Abdullah Aslan da baklavalık fıstık hasadının başladığını belirterek, "Bu dönem boz iç fıstık hasadının yapıldığı bir dönem. Elimizden geldiği kadar ağaçların dallarına zarar vermeden toplamaya çalışıyoruz. Bu yıl geçen yıla oranla verim az ama kaliteli bir fıstık var diyebiliriz. Fiyatlar 19 lira civarında ama daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Sıcak olmasına rağmen mecburen çalışıyoruz ve baklavalar için fıstıkları yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Baklava fıstık hasat Şanlıurfa

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