Boz Antep fıstığında hasat başladı

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı başladı.

12 milyon 843 bin fıstık ağacıyla ve toplamda 968 bin dekar alanıyla Türkiye'deki fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da fıstık üreticilerini hasat heyecanı sardı. Havaların sıcak olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde fıstıklar toplanıyor. Fıstık işçileri, salkımları ağaçlardan aldıktan sonra mahsulden az olgunlaşmış, olgunlaşmış ve boş taneleri ayıklıyor.

Üreticinin ve yöre halkının "yeşil altın" olarak da isimlendirdiği Antep fıstığında hasat, sıcağa rağmen hummalı şekilde sürdürülüyor. Normal Antep fıstığına göre hasadı bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, baklava, çikolata, hamurlu tatlı ve yemeklerde kullanılıyor.

- Üretimi azalınca fiyatı arttı

Fıstık tüccarı Ercan Alan, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır fıstık işiyle uğraştığını söyledi.

Normal şartlarda ağaç başı ortalama 30 kilogram ürün aldıklarını belirten Alan, genetik özelliği nedeniyle bu sezon "yok yılı" olduğunu dolayısıyla da mahsulde 3'te 1 oranında düşüş yaşandığını ifade etti.