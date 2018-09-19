"Bozkır çalıştayı"nda kurumlar arası iş birliği

"İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum" yaklaşımına dair sunumların yapıldığı çalıştayda, sektörel perspektifler tartışılarak görüş alışverişi gerçekleştirildi. Katılımcılar, proje çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin kurumlar arası iş birliğine olan etkilerini değerlendirerek, bunun ekosistem tabanlı uyum stratejisine yansımasını ele aldı.

Çalıştayda, FAO program sorumluları ve uzmanları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve bilimsel araştırmacılar tarafından, 2016 yılından bu yana sürdürülen proje çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin teknik, zirai ve iktisadi bulgular aktarıldı, sunumlar yapıldı, sektörel perspektifler tartışıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin finanse ettiği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uygulayıcı olduğu 2,9 milyon avro bütçeli "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (EBA) İçin Tarımsal Uygulamalar" projesi kapsamında, bozkır ekosistemlerinin iyileştirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliğinin rolü masaya yatırıldı.

Proje uzmanlarınca, pilot il seçilen Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde bozkır alanlarının haritasının çıkarılması, koruyucu tarım, ağaçlandırma ve basınçlı sulama sistemleri gibi ekosistem tabanlı uyuma yönelik çalışmalar anlatıldı. Türkiye'nin 300 bin avro destek verdiği projenin toplam bütçesinin 2,9 milyon avro olduğu belirtildi.

- "FAO Türkiye'nin yanında olmaya devam edecek"

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Tarım Yetkilisi Hafiz Muminjanov, çalıştayda yaptığı konuşmada, bu tarz projelerin Türkiye'de uygulanmasının çok önemli olduğunu belirterek, birlikte çalışma kültürünün sağladığı avantajlara dikkati çekti. Projeyle ortaya çıkan sonuçlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Muminjanov, benzer çalışmalarla FAO olarak Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da projeyle ortaya çıkan sonuçların kalıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Baydar, bunun için ekosistem tabanlı uyum stratejisinin benimsenmesinin ve ülke genelinde uygulanmasının çok faydalı olacağını dile getirdi.