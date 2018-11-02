Bozok, SİHA'larla göreve hazırlanıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Silahlı insansız hava araçları (SİHA) için geliştirilen minyatür mühimmatı Bozok, lazer güdümlü olarak yapılan atışlarda hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

TÜBİTAK SAGE'nin öz kaynaklarıyla geliştirilen Bozok mühimmatının testleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

Bozok için temmuz ayında Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA ile yapılan uçuş testlerinin ardından ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Saros Körfezi'nde yapılan Bozok atışında hedef başarıyla vuruldu.

Geçen sürede Bozok'un farklı kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Çalışmalarda gelinen noktada Saros Körfezi'de yapılan yeni test atışlarıyla değerlendirildi. Bozok bu kez lazer güdümlü olarak bırakıldı ve hedefini başarıyla imha etti.

Bayraktar TB2 SİHA'dan atılan Bozok, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylı bilgi aldı

Bozok, gelecek yıl operasyonel olarak kullanılabilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen Bozok hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

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