FİNANS

Bozok, SİHA'larla göreve hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:01 | Son Güncelleme

SİHA'lar için geliştirilen minyatür mühimmat Bozok, lazer güdümlü olarak yapılan atışlarda hedefi yüksek hassasiyetle tahrip etti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde hakkında detaylı bilgi aldığı Bozok, gelecek yıl operasyonel olarak kullanılabilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Silahlı insansız hava araçları (SİHA) için geliştirilen minyatür mühimmatı Bozok, lazer güdümlü olarak yapılan atışlarda hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

TÜBİTAK SAGE'nin öz kaynaklarıyla geliştirilen Bozok mühimmatının testleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

Bozok için temmuz ayında Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA ile yapılan uçuş testlerinin ardından ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Saros Körfezi'nde yapılan Bozok atışında hedef başarıyla vuruldu.

Geçen sürede Bozok'un farklı kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Çalışmalarda gelinen noktada Saros Körfezi'de yapılan yeni test atışlarıyla değerlendirildi. Bozok bu kez lazer güdümlü olarak bırakıldı ve hedefini başarıyla imha etti.

Bayraktar TB2 SİHA'dan atılan Bozok, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylı bilgi aldı

Bozok, gelecek yıl operasyonel olarak kullanılabilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen Bozok hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
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- İHA'lar için özgün tasarım

İHA'lar için tamamen özgün geometri ve operasyonel isterler göz önünde bulundurularak optimize edilen Bozok, Türk savunma sanayisinin imzasını taşıyan tüm İHA'larla görev yapabilecek.

TÜBİTAK SAGE'nin yeni ürünü, İHA'lara taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurları tehlikeye atmadan etkili savunma sağlıyor. Hafif ve minyatür tasarımıyla sınırlı taşıma kapasitesine sahip hava araçlarına operasyon açısından esneklik sunuyor.

Özgün tasarımlı Bozok, gürbüz harekat kabiliyetleri sayesinde rakiplerinin önüne geçiyor.

Bozok son safhaya kadar ataletsel güdümle hedefe yöneliyor ve son safhada yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hassas güdüm yapabiliyor. Son safhanın bitiminde, yükseklik ölçer duyargaları ve hedef etkinliği sayesinde geniş ölçekli personel etkinliğiyle hedefleri etkisiz hale getiriyor.

Bozok'un harp başlığı da sahadaki uygulamalar ve geri dönüşler doğrultusunda antipersonel hedef tiplerine göre optimize edildi.

Ağırlığı 16 kilogram olan Bozok, 9 kilometre menzile sahip bulunuyor.

- SİHA mühimmatları çeşitleniyor

SİHA'ların yerli mühimmat çeşitliliğini artıracak Bozok, Türk savunma sanayisi tarafından bu alanda geliştirilen üçüncü ürün olacak.

Bayraktar TB2'ler 2016 yılından bu yana ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatıyla görev yapıyor. SİHA'lar bugüne kadar kullandıkları yüzlerce MAM-L ile hedeflerini etkisiz hale getirdi. SİHA'lar ayrıca bu yıl MAM-C mühimmatlarını kullanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayraktar TB2 Bozok mühimmat SİHA TÜBİTAK SAGE

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