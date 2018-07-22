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Bozüyük'ten 40 ülkeye rögar kapağı ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren İstikamet Döküm AŞ, 3 kıtada 40 ülkeye rögar kapağı satıyor - Şirketin Satış Pazarlama Müdürü Yavuz Tüfekçi: - "OSB'deki 20 bin metrekare kapalı alanda 3 vardiya halinde üretim yapan çalışanlarımızla Avrupa, Afrika ve Asya'daki 40 ülkeye ihracat yapıyoruz"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren İstikamet Döküm AŞ, aralarında İtalya, Almanya, İspanya, Polonya, Fas, Cezayir, Yemen ve Gürcistan'ın bulunduğu 40 ülkeye rögar kapağı ihraç ediyor.

Maden, metalurji, makine, tarım, kimya, otomotiv ve inşaat sektörlerine demir çelik üretimi de yapan firma, özellikle inşaat sektörüne baca kapağı, yağmur suyu ızgarası, süzgeç, kelepçe ile döküm oturma grubu gibi farklı alanlarda üretim yapıyor.

İlk kez 2006 yılında Hollanda'ya ihracat yapan firma 2010 yılında İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin ilk 10
ihracatçı listesine girdi.

Firmanın Satış Pazarlama Müdürü Yavuz Tüfekçi, AA muhabirine,1966 yılında Konya'da küçük bir dökümhanede başlayan imalat serüvenlerinin Mart 2017 sonuna kadar İstanbul’da devam ettiğini, geçen sene fabrikalarını Bozüyük ilçesine taşıdıklarını ve OSB'de üretimlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Tüfekçi, "Bozüyük'te beklentimizin üzerinde üretim ve işçi ihtiyacını temin etme kolaylığı yaşadık. Eskişehir’e olan yakınlığı, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limana yakınlığı ile bölge ihracatçılar için cazip." diye konuştu.

- "Dünya standardında üretim yapıyoruz"

Rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası üretimine 2000’li yılların başlarında başladıklarını aktaran Tüfekçi, "Türkiye standartlarına uygun olmayan üretimleri gördükten sonra firmamız makine ve yedek parça üretiminden rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası üretimine geçti. Makine ve teçhizatı ülkemize getirerek rögar kapağı üretimine geçtik. OSB'deki 20 bin metrekare kapalı alanda 3 vardiya halinde üretim yapan çalışanlarımızla Avrupa, Afrika ve Asya'daki 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. 210 işçi istihdam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, rögar kapaklarının 50 kilogramdan 80 kilograma göre çeşitlilik gösterdiğini anlatarak, "Aylık 2 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında İtalya, İspanya, Almanya, Polonya Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Yemen, Umman Azerbaycan, Gürcistan yer alıyor. 2020 yılında 3 bin ton aylık üretimi hedefliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ROGAR KAPAKLARI Bozüyük

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