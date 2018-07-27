BP, BHP Billiton'un kayaç petrolü ve gazı varlıklarını alacak

İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - İngiltere merkezli petrol devi BP Plc, Deepwater Horizon felaketi sonrasında ABD'de varlığını yeniden güçlendirmek için harekete geçti ve BHP Billiton'un ABD'deki petrol ve gaz birimini 10.5 milyar dolara satın almak için anlaştı.

BHP Billiton, Elliott Management Corp ve diğer aktivist yatırımcıların baskıları sonrasında, ABD'deki petrol ve gaz operasyonundan çıkacağını 2017 Ağustos ayında duyurmuştu.

BHP'nin BP'ye sattığı varlıklar arasında kayaç petrolü, gazı açısından zengin 838 bin dönüm büyüklüğündeki bir arazi de var.



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