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BP'den ABD'de kaya gazı varlıklarına 10,5 milyar dolarlık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

BP, ABD'de, içerisinde kaya gazı varlıklarının bulunduğu bir portföyü 10,5 milyar dolara satın aldı

LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), 10,5 milyar dolar karşılığında ABD’de içerisinde kaya gazı varlıklarının bulunduğu bir portföyü satın aldığını duyurdu.

BP’den yapılan açıklamada, ABD’de birinci sınıf petrol ve kaya gazı varlıklarından oluşan bir portföyün, merkezi Avustralya'da bulunan BHP şirketinden 10,5 milyar dolar karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın BP’nin, ABD’de Teksas’taki Permian-Delaware havzasında yeni bir pozisyon kazanmasına ve yine aynı bölgedeki Eagle Ford, Haynesville havzaları ve Louisiana’da ise en önemli pozisyona yerleşmesine imkan vereceği belirtildi.

Satın alınan sahaların toplam petrol üretiminin halihazırda günlük 190 bin varil seviyesinde olduğu bildirilen açıklamada, Avustralyalı BHP şirketinden alınan yeni varlıklarla birlikte BP’nin, hissedarlarına yaptığı temettü ödemesini 4 yılın ardından ilk kez artırabileceği, ayrıca 6 milyar dolar seviyesinde geri hisse alımı gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Söz konusu yatırım, BP’nin 2010 yılındaki Meksika Körfezi sızıntısından bu yana en büyük yatırımı oldu.

Şirket, sızıntının ardından ortaya çıkan doğa felaketinin etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi için temizleme çalışmaları ve tazminatlara yaklaşık 65 milyar dolarlık ödeme yapmayı sürdürüyor.

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