FİNANS

BP'nin karı ikinci çeyrekte yıllık yüzde 300 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

 Londra merkezli enerji ve petrol şirketi BP, 2018'in ikinci çeyreğinde karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artışla dört katına çıktı ve net kârının yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Elif Varan / İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - Londra merkezli enerji ve petrol şirketi BP, 2018'in ikinci çeyreğinde karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artışla dört katına çıktı ve net kârının yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Beklenti BP'nin 2.7 milyar dolar kar açıklamasıydı.

BP CEO'su Bob Dudley şirketin petrol fiyatlarını 50 ila 65 dolar/varil olarak hesaplamalarını yaptıklarını söyledi.

CNBC'de yer alan habere göre; şirket son dört yıldır ilk kez temettüleri yüzde 2.5 artırarak hisse başına 10.25 dolar cent'e yükseltti.

BP'nin üretimi ikinci çeyrekte 3.6 milyon varile ulaştı.

BP, 2017 yılında yedi büyük projeye imza attı, bu yıl da Rusya, Mısır ve Azerbaycan'da faliyetlerine başlayan üç büyük projeyi tamamladı, üç projenin daha yıl sonuna kadar faliyete geçmesi bekleniyor.

BP genel müdürü Bob Dudley,
"Stratejik yönümüzüaltı çeyrek önce değiştirdik ve bu çeyrek sonuçlarımızın beklentilerin üzerinde geldiği altıncı çeyrek oldu. Şirketimiz ivme kazandı.”

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesiTPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi
Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyorAkıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Yeni dönem başlıyor! Devlette part time iş fırsatı

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

İkinci çeyrekteki turizm geliri yüzde 30 arttı

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 90'ına un ihraç etti

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

Süper lüks yat ihracatı 1 milyar doları aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.