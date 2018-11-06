FİNANS

Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, bu sene 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de düzenleniyor.  Etkinlik bu yıl “Sınır Tanımayan Fikirler” temasıyla marka ve fikirleriyle sınırları aşarak değişim yaratmak isteyenleri ve ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark yaratan isimleri ağırlayacak.

Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Türkiye’nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, bu sene 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de düzenleniyor.
Etkinlik bu yıl “Sınır Tanımayan Fikirler” temasıyla marka ve fikirleriyle sınırları aşarak değişim yaratmak isteyenleri ve ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark yaratan isimleri ağırlayacak.
Brand Week Istanbul; Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar, Brand Week Gastro, Marka İkonları Yürüyüşü ve Portfolyo Buluşmaları gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturumla sektörün nabzını tutacak.
Sanat ve hayat arasındaki diyaloğun, kariyerinde yarattığı karakterlerin gerçekliğinin ve Kasım sonunda başlayacak yeni projelerinin sunumuyla Şener Şen, sınır tanımayan bir efsane olarak Brand Week Istanbul’un ana sahnesinde yer alacak.
- Ekonomi ve insan psikolojisi arasındaki ilişkileri inceleyen Prof. Barry Schwartz;
- işletme alanında uluslararası düzeyde çok satan yazar, konuşmacı ve stratejik danışman Bernard Marr;
- Kellogg School of Management’ta nörobilim ve işletme profesörü olarak görev yapan Prof. Moran Cerf;
- Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nın yönetmen, tasarımcı ve animatörü Eric Goldberg;
- dünyada Müslüman hedef kitle ile ilgili danışmanlık veren tek ajans olan Ogilvy Noor’un başkan yardımcısı Shelina Janmohamed;
- eski Milli Takım ve NBA basketbol oyuncusu Mehmet Okur;
- oyunculuğu ile ülke sınırlarının dışına çıkanMehmet Günsür;
- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı;
- müşteri portföyünde dev markaları barındıran ”yeni nesil” ajans Anomaly’nin Global Operasyondan Sorumlu Başkanı Karina Wilsher;
- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat gibi alanında sınırları aşan pek çok isim, konuşmacı olarak bu sene Brand Week Istanbul kapsamında tüm şehre yaratıcılık yayacak. (Fotoğraflı)

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacakTürkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak
TSB: Otomotik katılımda hedefimizin gerisindeyizTSB: Otomotik katılımda hedefimizin gerisindeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

TSB: Otomotik katılımda hedefimizin gerisindeyiz

TSB: Otomotik katılımda hedefimizin gerisindeyiz

Peng Liyuan, Bill Gates ile görüştü 

Peng Liyuan, Bill Gates ile görüştü 

Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak

Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak

Balıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemi

Balıkesir'de yerli ve milli elektrikli otobüs dönemi

Bursa kompozit üretim merkezi olacak

Bursa kompozit üretim merkezi olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.