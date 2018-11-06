Brand Week İstanbul 2018 Başlıyor 

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Türkiye’nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, bu sene 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM’de düzenleniyor.

Etkinlik bu yıl “Sınır Tanımayan Fikirler” temasıyla marka ve fikirleriyle sınırları aşarak değişim yaratmak isteyenleri ve ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark yaratan isimleri ağırlayacak.

Brand Week Istanbul; Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar, Brand Week Gastro, Marka İkonları Yürüyüşü ve Portfolyo Buluşmaları gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturumla sektörün nabzını tutacak.

Sanat ve hayat arasındaki diyaloğun, kariyerinde yarattığı karakterlerin gerçekliğinin ve Kasım sonunda başlayacak yeni projelerinin sunumuyla Şener Şen, sınır tanımayan bir efsane olarak Brand Week Istanbul’un ana sahnesinde yer alacak.

- Ekonomi ve insan psikolojisi arasındaki ilişkileri inceleyen Prof. Barry Schwartz;

- işletme alanında uluslararası düzeyde çok satan yazar, konuşmacı ve stratejik danışman Bernard Marr;

- Kellogg School of Management’ta nörobilim ve işletme profesörü olarak görev yapan Prof. Moran Cerf;

- Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nın yönetmen, tasarımcı ve animatörü Eric Goldberg;

- dünyada Müslüman hedef kitle ile ilgili danışmanlık veren tek ajans olan Ogilvy Noor’un başkan yardımcısı Shelina Janmohamed;

- eski Milli Takım ve NBA basketbol oyuncusu Mehmet Okur;

- oyunculuğu ile ülke sınırlarının dışına çıkanMehmet Günsür;

- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı;

- müşteri portföyünde dev markaları barındıran ”yeni nesil” ajans Anomaly’nin Global Operasyondan Sorumlu Başkanı Karina Wilsher;

- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat gibi alanında sınırları aşan pek çok isim, konuşmacı olarak bu sene Brand Week Istanbul kapsamında tüm şehre yaratıcılık yayacak. (Fotoğraflı)

