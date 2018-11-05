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Brand Week İstanbul, 7 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

Etkinlikte, Türk iş dünyasının dijital dönüşümü ve geleceği konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen Brand Week İstanbul'da, Türk iş dünyasının dijital dönüşümü ve geleceği konuşulacak.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nden (ASKON) yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen Brand Week İstanbul'da, 7 Kasım'da "Türkiye’den Dijital Manzaralar: Dönüşümü Yönetmek" başlıklı bir oturum gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo'nun katkılarıyla alanında uzman isimlerin yer alacağı oturumda, dijital dönüşüm ışığında Türk iş dünyasının geleceği konuşulacak.

Geleceğin dünyasına dair bir vizyon oluşturmayı ve farklı sektörleri bir araya getirmeyi hedefleyen Smart Future ve Brand Week iş birliğiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapılacak oturumda, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Netaş Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Serdar Urçar ve ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy konuşmacı olarak yer alacak.

Smart Future Expo'nun ikinci gününde "Geleceğin Markaları" özel oturumu gerçekleştirecek.

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- Geleceğin akıllı teknolojileri Smart Future Expo'da konuşulacak

ASKON'un düzenlediği Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, yerli teknolojilere de ev sahipliği yapacak.

14-15 Kasım'da "Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek organizasyonda, sanayinin dönüşümü, akıllı şehir ve yapı ile girişimcilik temaları eş zamanlı olarak işlenerek bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve şehircilik başta olmak üzere gelişen IoT, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.

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ASKON Brand Week İstanbul

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