FİNANS

Brand Week İstanbul’da bu yıl dijital dönüşüm ele alınacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın çeşitli yerlerinden fikirlerle buluşturmayı hedefleyen Brand Week İstanbul’da, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’nun sponsorluğunda Türk iş dünyasının dijital dönüşümü ve geleceği konuşulacak.

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın çeşitli yerlerinden fikirlerle buluşturmayı hedefleyen Brand Week İstanbul’da, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’nun sponsorluğunda Türk iş dünyasının dijital dönüşümü ve geleceği konuşulacak.
Türkiye pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen Brand Week İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 7 Kasım 2018 Çarşamba günü “Türkiye’den Dijital Manzaralar: Dönüşümü Yönetmek” başlıklı bir oturum gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’nun katkılarıyla alanında uzman isimlerin yer alacağı oturumda, dijital dönüşüm ışığında Türk iş dünyasının geleceği konuşulacak.
Geleceğin dünyasına dair bir vizyon oluşturmayı ve farklı sektörleri bir araya getirmeyi hedefleyen oturumda Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Netaş Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Serdar Urçar ve ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy konuşmacı olarak yer alacak.
Söz konusu partnerlik kapsamında Smart Future Expo’nun ikinci gününde “Geleceğin Markaları” özel oturumu gerçekleştirilecek.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, yerli teknolojilere de ev sahipliği yapacak. “Dönüşerek Daha Güçlüyüz” sloganıyla 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek organizasyonda Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehir ve Yapı ile Girişimcilik temaları eş zamanlı olarak işlenerek bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve şehircilik başta olmak üzere gelişen Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zekâ, bulut bilişim ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.

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