FİNANS

BrandZone: Döviz kurlarındaki artış sofraları etkiledi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın ardından yükselen gıda fiyatları sofraları da etkiliyor.

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın ardından yükselen gıda fiyatları sofraları da etkiliyor. Kur artışlarıyla, 2018 Haziran-Ağustos ayları arasında en çok fiyat artışı domates salçasında yaşandı.
BrandZone’nun insert ve reklam kampanya verileri üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Haziran-Ağustos ayları arasında en çok fiyat artışı 4,300 gram domates salçasında yaşandı.
BrandZone’nun insert ve reklam kampanya verilerine göre, Haziran'da kampanya fiyatı;
- 23.23 lira olan 4300 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 40 artarak 32.43 liraya yükseldi.
- 2.7 TL olan 1 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 36 artarak 3,68 liraya yükseldi.
- 4.01 lira olan 830 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 26 artarak 5.06 liraya yükseldi.
- 9.93 lira olan 1500-1650 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 24 artarak 12.32 liraya yükseldi.
- 7.25 lira olan 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 8.33 liraya yükseldi.
- 16.81 lira olan 2 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 19.26 liraya yükseldi.
- 18.62 lira olan 2.5 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 10 artarak 20.4 liraya yükseldi.
- 7.72 lira olan 550-700 gram biber salçanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 9 artarak 8,42 TL’ye yükseldi.
- 33.95 lira olan 5 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 9 artarak 36.94 liraya yükseldi.
- 15.01 lira olan 2.5 kilogram Osmancık pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 16.17 liraya yükseldi.
- 9.79 lira olan 5 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 7 artarak 10.45 liraya yükseldi.
- 17.23 lira olan 10 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 4 artarak 17.99 liraya yükseldi.
- 6.35 lira olan 1 kilogram kaymaksız yoğurdun fiyatı Ağustos ayında yüzde 17 artarak 7.40 liraya yükseldi.
- 18.45 lira olan 8’li kağıt havlunun fiyatı Ağustos ayında yüzde 16 artarak 21.42 liraya yükseldi.
- 5.98 lira olan diş fırçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 6.87 liraya yükseldi.
- 4.70 lira olan 20’li bardak poşet yeşil çayın fiyatı Ağustos ayında yüzde 12 artarak 5.25 liraya yükseldi.
- 3.38 lira olan 1 litre UHT tam yağlı sütün fiyatı Ağustos ayında yüzde 11 artarak 3.75 liraya yükseldi.
- 4.87 lira olan 1 litre günlük sütün fiyatı Ağustos ayında yüzde 11 artarak 5.42 liraya yükseldi.
- 31.41 lira olan 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 33.81 liraya yükseldi.
- 2.17 lira olan 500 gram kelebek makarnanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 2.35 liraya yükseldi.
- 1.91 lira olan 500 gram burgu makarnanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 6 artarak 2.03 liraya yükseldi.
- 1.98 lira olan 500 gram tel şehriyenin fiyatı Ağustos ayında yüzde 5 artarak 2.08 liraya yükseldi.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor
Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.