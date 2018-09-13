BrandZone: Döviz kurlarındaki artış sofraları etkiledi

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın ardından yükselen gıda fiyatları sofraları da etkiliyor. Kur artışlarıyla, 2018 Haziran-Ağustos ayları arasında en çok fiyat artışı domates salçasında yaşandı.
BrandZone’nun insert ve reklam kampanya verileri üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Haziran-Ağustos ayları arasında en çok fiyat artışı 4,300 gram domates salçasında yaşandı.
BrandZone’nun insert ve reklam kampanya verilerine göre, Haziran'da kampanya fiyatı;
- 23.23 lira olan 4300 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 40 artarak 32.43 liraya yükseldi.
- 2.7 TL olan 1 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 36 artarak 3,68 liraya yükseldi.
- 4.01 lira olan 830 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 26 artarak 5.06 liraya yükseldi.
- 9.93 lira olan 1500-1650 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 24 artarak 12.32 liraya yükseldi.
- 7.25 lira olan 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 8.33 liraya yükseldi.
- 16.81 lira olan 2 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 19.26 liraya yükseldi.
- 18.62 lira olan 2.5 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 10 artarak 20.4 liraya yükseldi.
- 7.72 lira olan 550-700 gram biber salçanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 9 artarak 8,42 TL’ye yükseldi.
- 33.95 lira olan 5 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 9 artarak 36.94 liraya yükseldi.
- 15.01 lira olan 2.5 kilogram Osmancık pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 16.17 liraya yükseldi.
- 9.79 lira olan 5 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 7 artarak 10.45 liraya yükseldi.
- 17.23 lira olan 10 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 4 artarak 17.99 liraya yükseldi.
- 6.35 lira olan 1 kilogram kaymaksız yoğurdun fiyatı Ağustos ayında yüzde 17 artarak 7.40 liraya yükseldi.
- 18.45 lira olan 8’li kağıt havlunun fiyatı Ağustos ayında yüzde 16 artarak 21.42 liraya yükseldi.
- 5.98 lira olan diş fırçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 6.87 liraya yükseldi.
- 4.70 lira olan 20’li bardak poşet yeşil çayın fiyatı Ağustos ayında yüzde 12 artarak 5.25 liraya yükseldi.
- 3.38 lira olan 1 litre UHT tam yağlı sütün fiyatı Ağustos ayında yüzde 11 artarak 3.75 liraya yükseldi.
- 4.87 lira olan 1 litre günlük sütün fiyatı Ağustos ayında yüzde 11 artarak 5.42 liraya yükseldi.
- 31.41 lira olan 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 33.81 liraya yükseldi.
- 2.17 lira olan 500 gram kelebek makarnanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 2.35 liraya yükseldi.
- 1.91 lira olan 500 gram burgu makarnanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 6 artarak 2.03 liraya yükseldi.
- 1.98 lira olan 500 gram tel şehriyenin fiyatı Ağustos ayında yüzde 5 artarak 2.08 liraya yükseldi.
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