Brent petrol 60,21 dolar

Brent türü ham petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,14 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,45 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,39'luk azalışla 60,21 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,32 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, 30 Kasım'da başlayacak G20 Zirvesi'nin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Donald Trump’ın baskısına rağmen ABD’yi rahatsız etmeyecek miktarda üretim kısıntısına gideceği beklentisiyle fiyatların az da olsa yükseldiğine dikkati çekiyor.

Öte yandan, uluslarası medyada Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin 11 milyon varili aşarak rekor kırdığı bildirildi.

Ayrıca, Suudi Arabistan ve Bahreyn, günlük 220 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip boru hattını hizmete açtı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bahreyn Petrol Şirketi BAPCO ile Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'nun iş birliğiyle yapılan petrol boru hattının devreye alındığı haberini dünyaya duyurdu.

Brent petrolde, teknik olarak 60,52 ile 60,77 dolar aralığının direnç, 60,02 ile 60,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

