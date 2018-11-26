FİNANS

Brent petrol 60,25 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Brent petrol 60,25 dolar

Brent türü ham petrolün varili, haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 60,25 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 62,54 dolardan güne başlayan ve gün içinde 62,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,14 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 1,87'lik artışla 60,25 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,18 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü küresel piyasada arz fazlasının devam etmesi ve JP Morgan'ın gelecek yıla ilişkin petrol fiyatları öngörüsünü aşağı çekmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 13 ay aradan sonra ilk defa 60 doların altına düşmüştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 446,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Böylece ülkenin ticari ham petrol stokları Aralık 2017'den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, küresel ekonomilerdeki daralmanın ortaya çıkardığı düşük talep beklentisinin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Viyana'da 6 Aralık'ta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında tarafların üretimde yeterli kesintiye gitmemesinin fiyatları daha da düşürebileceği belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 60,15 ile 60,47 dolar aralığının direnç, 59,51 ile 59,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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