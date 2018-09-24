Brent petrol Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,80 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 2,5 artışla 80,78 dolara kadar yükseldi ve 24 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise, cuma gününü 70,78 dolardan tamamlaması sonrasında bugün yüzde 2,7 artışla 72,73 dolara kadar çıktı ve 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine geldi.
Uzmanlar, dün Cezayir'de düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) katıldığı toplantıda Suudi Arabistan ve kartelin petrol üretiminde artışa gitmeme yönünde karar aldığına işaret ederek, küresel arzın düşük kalmasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.
ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!
Fitch'ten Türk bankalarına uyarı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)
Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor
THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı
Borsa güne yükselişle başladı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum