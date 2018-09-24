FİNANS

Brent petrol Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 23:26 | Son Güncelleme

Brent petrol Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,80 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 2,5 artışla 80,78 dolara kadar yükseldi ve 24 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise, cuma gününü 70,78 dolardan tamamlaması sonrasında bugün yüzde 2,7 artışla 72,73 dolara kadar çıktı ve 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Uzmanlar, dün Cezayir'de düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) katıldığı toplantıda Suudi Arabistan ve kartelin petrol üretiminde artışa gitmeme yönünde karar aldığına işaret ederek, küresel arzın düşük kalmasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

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ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolü Londra Brent türü ham petrol petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

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