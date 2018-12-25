FİNANS

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 09:41 | Son Güncelleme

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün yüzde 5,56 düşerek 50,78 dolardan işlem gördü.

Dün 53,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,87 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,56 azalarak 50,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 42,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ekonomilerin büyüme sorunları yaşayacağı, bunu artan ticaret savaşlarının da besleyeceği yönündeki endişeler, fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeye yol açtı.

Uzmanlar, ABD'de hükümet bütçesi nedeniyle yaşanan sorunların da fiyatları baskıladığını kaydetti.

Bu arada Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler varTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var
Bursa'da turizmde yeni adımBursa'da turizmde yeni adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol OPEC petrol

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİAD/Aydoğdu: Makine desteğinde yerli-ithal ayrımı yapılmamalı

TİAD/Aydoğdu: Makine desteğinde yerli-ithal ayrımı yapılmamalı

Vivier & Co/Marić: Uzun vadeli yatırıma yönelen kazanıyor

Vivier & Co/Marić: Uzun vadeli yatırıma yönelen kazanıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

Bursa'da turizmde yeni adım

Bursa'da turizmde yeni adım

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.