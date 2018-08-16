Brent petrol son 4 ayın en düşük seviyesinde

Brent türü ham petrolün varil fiyatı son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 72,46 puandan tamamlamasının ardından bugün 70,31 dolara kadar gerileyerek yüzde 3 düşüş kaydetti.

Böylece, Brent türü ham petrol 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 67,04 dolardan kapamasının ardından, bugün 64,52 puana kadar düşerek yüzde 3,7 azaldı.

WTI tipi ham petrol ise 21 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), bugün açıkladığı veriler, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 414,2 milyon varile yükseldiğini gösterdi.

Piyasa beklentisi ise stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

