Brent petrol yüzde 3'ün üzerinde yükseldi

Brent türü ham petrolün fiyatı, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düşüş göstermesiyle çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.
Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı salı gününü 72,63 dolardan tamamlamasının ardından çarşamba günü yüzde 3,3 artışla 75 dolara kadar tırmandı.
Böylece Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da salı gününü 67,35 dolardan kapamasının ardından, çarşamba günü 68,14 dolara kadar yükseldi ve yüzde 1,2 artış kaydetti.
Böylece, WTI tipi ham petrol de geçen salıdan bugüne kadar en yüksek seviyesini görmüş oldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıkladığı veriler, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 408,4 milyon varile gerilediğini gösterdi.
Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.
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